Ascienden a 165 las niñas asesinadas en ataque de EEUU e Israel a escuela primaria de Irán

Fuerzas Estados Unidos e Israel bombardearon el sábado la escuela primaria en el distrito de Minab, en la provincia de Hormozgan. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, indicó que el número de muertos podría alcanzar los 160.

La escuela primaria Shaheed Mahallati, en Teherán, resultó dañada por ataques de EEUU e Israel. pic.twitter.com/yhTObz5p3E — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 1, 2026

Para el comité alemán para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el ataque es una violación del derecho internacional. "Los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituyen una violación del derecho internacional", declaró el comité en un comunicado que puede apreciarse en su sitio web oficial.

Ataque en la madrugada

En los ataques del sábado, efectuados por EEUU e Israel, fallecieron Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán respondió con una andanada de misiles contra Israel y las bases militares de Estados Unidos ubicadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó el "cínico" asesinato del líder supremo de Irán, al subrayar que viola "todas las normas de la moral humana y del derecho internacional".

(Sputnik)