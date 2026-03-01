Hacete socio para acceder a este contenido

alumnas |

crimen de guerra

Ascienden a 165 las niñas asesinadas en ataque de EEUU e Israel a escuela primaria de Irán

Para la Unicef el caso de las escolares asesinadas por parte de EEUU e Israel constituye una violación del derecho internacional.

Destrucción y muerte en la escuela.

 Imagen Telesur
El número de alumnas asesinadas por el ataque contra una escuela en el sur de Irán superó los 160, informó este domingo la agencia de noticias Fars, citando a las autoridades locales. El bombardeo al centro de estudios tuvo lugar en las primeras horas de la ofensiva contra Irán, iniciada en la madrugada del sábado.

"Con la finalización de la limpieza de escombros en la escuela Shajar-e-Tayyaba, se han recuperado los cuerpos de 165 mártires", informó la agencia.

Anteriormente Ali Farhadi, portavoz del Ministerio de Educación iraní, aseguró que la cifra de menores muertas por el ataque contra una escuela de niñas en el sur de Irán alcanzaba las 153, con 95 heridas, todas ellas estudiantes del centro docente.

Fuerzas Estados Unidos e Israel bombardearon el sábado la escuela primaria en el distrito de Minab, en la provincia de Hormozgan. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, indicó que el número de muertos podría alcanzar los 160.

Para el comité alemán para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el ataque es una violación del derecho internacional. "Los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, incluidas las escuelas, constituyen una violación del derecho internacional", declaró el comité en un comunicado que puede apreciarse en su sitio web oficial.

Ataque en la madrugada

En los ataques del sábado, efectuados por EEUU e Israel, fallecieron Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán respondió con una andanada de misiles contra Israel y las bases militares de Estados Unidos ubicadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó el "cínico" asesinato del líder supremo de Irán, al subrayar que viola "todas las normas de la moral humana y del derecho internacional".

(Sputnik)

