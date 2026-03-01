Crece la ansiedad en miles de hogares uruguayos por el inicio de clases luego de las vacaciones de verano. La duda sobre quién será la maestra, grupo y compañeros este año flota sobre las mochilas prontas y las túnicas planchadas y blancas como no se volverán a ver el resto del año.
Cuenta regresiva
Inicio de cursos: cómo saber qué maestra y grupo le tocó a los niños
Ingresando a GURÍ Familia, - donde se recibe el boletín - es posible consultar el nombre de la maestra y el grupo que le ha tocado al niño este 2026.