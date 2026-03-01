Inicio de cursos: cómo saber qué maestra y grupo le tocó a los niños

El procedimiento es sencillo:

Primero deberán Ingresar a la web de GURI Familia. Luego escribir el usuario (generalmente el número de cédula del adulto responsable) y la contraseña. Una vez dentro, seleccionar el nombre del niño o niña.

Allí aparece el grupo asignado, el turno y el nombre de la maestra o maestro.

En caso de no recordar la contraseña, el sistema permite recuperarla siguiendo los pasos de verificación. Si la familia nunca activó el usuario, debe comunicarse con la escuela para solicitar la habilitación.

Más que un nombre

Además de saber qué docente estará al frente del grupo, la plataforma permite consultar:

Datos de inscripción.

Asistencias.

Calificaciones.

Comunicados institucionales.

El momento de conocer la maestra no es un dato menor. Para muchos niños y niñas especialmente quienes comienzan primer año representa el primer gran paso en una nueva etapa.