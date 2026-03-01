Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Cuenta regresiva

Inicio de cursos: cómo saber qué maestra y grupo le tocó a los niños

Ingresando a GURÍ Familia, - donde se recibe el boletín - es posible consultar el nombre de la maestra y el grupo que le ha tocado al niño este 2026.

Montevideo, Uruguay 04//03/2024. Inicio de clases, Escuela de tiempo completo N 405, Punta de Rieles.

 Sofia Torres/FocoUy
Crece la ansiedad en miles de hogares uruguayos por el inicio de clases luego de las vacaciones de verano. La duda sobre quién será la maestra, grupo y compañeros este año flota sobre las mochilas prontas y las túnicas planchadas y blancas como no se volverán a ver el resto del año.

¿Qué maestra le tocó?

Para despejar la incógnita, las familias pueden consultar la información directamente a través de la plataforma ANEP en su sistema GURI Familia, la herramienta digital que centraliza datos escolares de Educación Inicial y Primaria.

El procedimiento es sencillo:

Primero deberán Ingresar a la web de GURI Familia. Luego escribir el usuario (generalmente el número de cédula del adulto responsable) y la contraseña. Una vez dentro, seleccionar el nombre del niño o niña.

Allí aparece el grupo asignado, el turno y el nombre de la maestra o maestro.

En caso de no recordar la contraseña, el sistema permite recuperarla siguiendo los pasos de verificación. Si la familia nunca activó el usuario, debe comunicarse con la escuela para solicitar la habilitación.

Más que un nombre

Además de saber qué docente estará al frente del grupo, la plataforma permite consultar:

Datos de inscripción.

Asistencias.

Calificaciones.

Comunicados institucionales.

El momento de conocer la maestra no es un dato menor. Para muchos niños y niñas especialmente quienes comienzan primer año representa el primer gran paso en una nueva etapa.

