Diablos Verdes "revolucionó" la liguilla con el apoyo de La Teja

La categoría está en uno de sus mejores años, sigue creciendo Carnaval tras Carnaval, y si bien Integración no creo que llegue a definir, puede quedarse con la sensación de haber plasmado un espectáculo con momentos brutales.

Diablos Verdes (Murga)

Con la compañía de toda La Teja atrás, la murga histórica del barrio volvió a participar de la liguilla del concurso en una noche hermosa. Por momentos se puede ver plasmado sobre el escenario la esencia histórica de este conjunto.

El gran sustento de la murga está en el aspecto coral y en la dupla de Charly Álvarez junto a Denise Casaux que llevan el ritmo del espectáculo de manera notable. Textualmente es dispar, teniendo como puntos altos el salpicón, la canción sobre la salud mental y una retirada bellísima.

No fue la mejor noche de Diablos Verdes en cuánto a rendimiento pero se bajó del Teatro de Verano con una merecida liguilla y con todo el calor del barrio que los acompañó a lo largo de todo este Carnaval.

La Gran Muñeca (Murga)

Desde el Buceo, la murga centenaria cerró su participación en el Concurso Oficial del Carnaval con la mejor de las tres ruedas, logrando una mayor agilidad y fluidez del espectáculo.

Tiene uno de los tres mejores coros de la categoría, arreglado de manera impresionante por Agustín Amuedo. A esto se le suma una propuesta estética, tanto desde el vestuario como desde el juego de pantallas que es impresionante.

En cuánto al espectáculo, la efectividad va de menos a más, logrando sus mejores momentos en el salpicón, el cierre del cuplé de los árboles, la canción final y la retirada. Pese a que se recortaron fragmentos, la murga habla muchísimo (casi un tercio del espectáculo), lo que le quita muchísima dinámica a la murga.

La Gran Muñeca tiene un espectáculo con una fortaleza brutal en lo coral pero que no lo lograron aprovechar en su máximo potencial, y debido al texto irregular, creo que es un conjunto que va camino a pelear por meterse entre las cinco de arriba pero con rivales de peso en su camino.