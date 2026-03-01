Uno a cero Peñarol y se llevó los tres puntos del Gran Parque Central

Pero el trámite cambió pasados los 21 minutos cuando un desborde mirasol le permitió llegar hasta el arco de Mejía y poner peligro por primera vez en el partido. Pero el caño salvó a Nacional. A consecuencia de la pelota disputada en el área de Nacional se lesionó Coates lo que determinó su salida del campo de juego y su sustitución por Agustín Rogel. Allí fue cambiando el encuentro.

Se comenzó a equilibrar el partido con Peñarol consolidándose en el medio de la cancha.

Sin embargo, Aguerre logró salvar su arco a los 38 minutos en una llegada sorpresiva de Nacional que a partir de ese momento intentó recuperar la iniciativa del juego. Finalmente el primer tiempo se fue con 0 a 0. Fue un primer tiempo chato y aburrido. Sin llegadas de peligro salvo la de Peñarol que salvó el caño.

Segundo tiempo y gol

El segundo tiempo empezó con un Nacional un poco mejor que en el primero. Hubo dominio territorial del tricolor, que igualmente adoleció del mismo defecto que en la primera parte, o sea no llegaba con peligro al arco rival.

Un contragolpe de Peñarol le dio a Arezo la posibilidad de abrir el marcado pero Mejía lo impidió. No duró mucho. Un minuto después, el propio Arezo abrió el marcador con un gol de afuera del área.

Lo que siguió fue casi un monologo de Peñarol, que se dedicó a cuidar su gol, frente a un Nacional que, desesperado por perder en su cancha, intentó empatar el encuentro. Quiso, pero no pudo. Sigue segundo, a dos puntos de los punteros.

NACIONAL:

Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates (24′ Agustín Rogel), Julián Millán, Camilo Cándido, Tomás Verón Lupi (66′ Nicolás Lodeiro), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio (79′ Nicolás López), Rodrigo Martínez (66′ Baltasar Barcia), Maximiliano Silvera (79′ Gonzalo Carneiro) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Federico Bais, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herreira, Gastón Togni (60′ Diego Laxalt), Eric Remedi, Jesús Trindade, Nicolás Fernández (79′ Maximiliano Olivera), Leandro Umpiérrez (46′ Franco Escobar), Leonardo Fernández (86′ Facundo Batista) y Matías Arezo (86′ Mauricio Lemos).

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Matías González, Luis Angulo, Stiven Muhlethaler y Brandon Álvarez.

Jueces: Andrés Matonte acompañado de los asistentes Agustín Berisso y Héctor Bergaló y del cuarto juez Daniel Rodríguez. Leodán González, Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Cancha: Gran Parque Central