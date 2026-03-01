Blancos evalúan el primer año de Orsi como el de una gestión destructiva

Partido Nacional y promesas

En relación con las promesas de campaña, señala que “la palabra empeñada constituye un componente esencial del contrato político con la ciudadanía” y cuestiona que “la distancia entre el discurso electoral y la acción de gobierno se vuelve visible en temas centrales”. Sobre el programa presentado, afirma que algunos compromisos “ahora son calificados como ‘impagables’ por el propio gobierno” y concluye que “la ciudadanía fue convocada a decidir sobre bases que no podían cumplirse en los términos anunciados. En otras palabras, fueron engañados”.

En materia de gestión, el documento advierte que “cuando las reglas comienzan a juzgarse por su firma en lugar de por sus resultados, la previsibilidad institucional (…) se debilita” y que “cuando el revisionismo sustituye a la ejecución, el costo no se mide en expedientes ni informes técnicos: se mide en obras que no comienzan y en ciudadanos que siguen esperando”.

También sostiene que “el primer año muestra una combinación de desaceleración, debilitamiento institucional en materia fiscal, creciente dependencia de mayores ingresos impositivos y más endeudamiento para incrementar el gasto”. Finalmente, la conclusión es enfática: “Gobernar implica construir sobre lo existente, no reiniciar permanentemente” y “Uruguay necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición”, concluye.