Pit-Cnt condenó la agresión a Irán y reclama el cese de las operaciones militares

Entiende que estos hechos “no son aislados”, sino que responden “a una política sistemática impulsada por la administración de Donald Trump desde el inicio del año, basada en la intimidación, la amenaza permanente y el uso unilateral de la fuerza como instrumento de dominación geopolítica”.

Para la central de trabajadores, esta lógica “pretende reconfigurar el orden mundial y consolidar una estrategia de intervención que desconoce la soberanía de los pueblos”.

Agresión a Irán, un riesgo

La agresión contra Irán, agrega, “aumenta el riesgo de un conflicto regional de dimensiones imprevisibles y amenaza la estabilidad mundial”.

Reafirma el movimiento sindical “su tradición internacionalista y antiimperialista. La defensa de la paz es inseparable de la defensa de la soberanía, del derecho de los pueblos a decidir su destino sin injerencias externas y del respeto irrestricto al derecho internacional”.

Finalmente, exige “el cese inmediato de las agresiones, el fin de las acciones militares unilaterales y la apertura de instancias diplomáticas reales que permitan avanzar hacia una solución política basada en la autodeterminación y la paz con justicia”.