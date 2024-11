Asesor de Orsi le paró el carro a Nacho Álvarez y puso en duda la "entrevista" anunciada

Martín Lees escribió:

"Como sabrás Ignacio, integro el grupo de trabajo en la campaña de Orsi que se encarga del vínculo con los medios de comunicación. Ayer no pude verte porque salí unos minutos antes del edificio de la radio y sorprendió tu actitud y la forma de abordarlo".

Lees continuó escribiendo y poniendo en duda la entrevista con Orsi en la radio al contra la agenda del candidato: "sabrás que hay una planificación y compromisos asumidos para los próximos días con varios de tus colegas, que vamos a cumplir. Colegas que formalmente siguieron los pasos que son de estilo. Hay muchos otros pedidos que no podremos atender, por falta de tiempo."

Más adelante Lees no dejó lugar a dudas en cuanto a cual va será su opinión y orientación a Yamandú Orsi respecto a la realización de la entrevista: "Lo que yo quiero decirte públicamente y me hago cargo aún asumiendo el riesgo de ser desautorizado, es que tengo muchos elementos de juicio para sostener que esa entrevista no debe realizarse" sentenció el asesor.