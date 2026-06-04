Orsi confirmó que viajará al Mundial para acompañar a Uruguay

Entrega del Pabellón Nacional

La actividad reunió a autoridades nacionales, dirigentes deportivos, integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de la selección. Allí, el presidente encabezó la tradicional entrega del Pabellón Nacional, un acto simbólico que marca la despedida oficial del plantel antes de su partida hacia el certamen mundialista.

Durante la ceremonia, Orsi destacó el significado que tiene la selección para el país y valoró el papel que desempeña el deporte como factor de identidad y unidad nacional. El mandatario señaló que el combinado uruguayo representa valores que trascienden lo deportivo y expresó su confianza en el trabajo realizado por el equipo.

La entrega del Pabellón Nacional forma parte de una tradición que antecede las participaciones de Uruguay en las grandes competencias internacionales y simboliza la representación del país por parte de los futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Con la confirmación de Orsi, la presencia institucional uruguaya en el Mundial contará también con la participación del jefe de Estado, quien acompañará a la selección en uno de sus encuentros durante el torneo.