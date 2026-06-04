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Política Orsi | partidos | pabellón nacional

¿Traerá suerte?

Orsi confirmó que viajará al Mundial para acompañar a Uruguay

Durante la entrega del Pabellón Nacional en el Complejo Celeste, a una semana del Mundial, Orsi confirmó su participación a uno de los partidos.

Yamdú Orsi durante la entrega del Pabellón Nacional a la selección uruguaya.

Yamdú Orsi durante la entrega del Pabellón Nacional a la selección uruguaya.

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A una semana del inicio de la Copa del Mundo, el presidente Yamandú Orsi confirmó que viajará para presenciar uno de los partidos de la selección uruguaya durante el torneo, aunque evitó precisar cuál será el encuentro al que asistirá.

“Sí, voy a ir”, respondió Orsi, confirmando así que estará presente en al menos uno de los compromisos de la Celeste en la máxima cita del fútbol internacional.

Entrega del Pabellón Nacional

La actividad reunió a autoridades nacionales, dirigentes deportivos, integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de la selección. Allí, el presidente encabezó la tradicional entrega del Pabellón Nacional, un acto simbólico que marca la despedida oficial del plantel antes de su partida hacia el certamen mundialista.

Durante la ceremonia, Orsi destacó el significado que tiene la selección para el país y valoró el papel que desempeña el deporte como factor de identidad y unidad nacional. El mandatario señaló que el combinado uruguayo representa valores que trascienden lo deportivo y expresó su confianza en el trabajo realizado por el equipo.

La entrega del Pabellón Nacional forma parte de una tradición que antecede las participaciones de Uruguay en las grandes competencias internacionales y simboliza la representación del país por parte de los futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Con la confirmación de Orsi, la presencia institucional uruguaya en el Mundial contará también con la participación del jefe de Estado, quien acompañará a la selección en uno de sus encuentros durante el torneo.

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