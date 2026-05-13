Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
lobby |

afap

Avances del diálogo y la presión del lobby previsional

El documento final del Diálogo Social propone ajustes que para la comodidad que venían teniendo las AFAP pueden ser relevantes al funcionamiento del sistema.

&nbsp;El gobierno no planea eliminar las AFAP.

 El gobierno no planea eliminar las AFAP.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El cierre del proceso de Diálogo Social sobre la seguridad social en Uruguay 2026 dejó un saldo claro se avanzó en la construcción de una agenda de reformas con mayor consenso social y con foco en la sostenibilidad y la equidad del sistema. Sin embargo, junto con el documento que puede significar el inicio de avances, también se hizo visible con fuerza la reacción de las AFAP y de sectores políticos y técnicos alineados con la defensa del statu quo, evidenciando el peso del lobby previsional en el debate público.

El documento final del Diálogo Social propone ajustes que para la comodidad que venían teniendo las AFAP pueden ser relevantes al funcionamiento del sistema, en particular en el rol de las AFAP. Entre los cambios más significativos se encuentra la posibilidad de que la administración de las cuentas individuales pase a un organismo estatal, mientras que las AFAP se concentren exclusivamente en la gestión de inversiones y la rentabilidad de los fondos. Lejos de implicar una eliminación del sistema mixto, estas propuestas apuntan a corregir problemas de diseño, mejorar la eficiencia, reducir costos y fortalecer el rol del Estado en la protección de derechos previsionales.

Estos planteos representan un avance en varios sentidos. Por un lado, surgen de un proceso participativo que involucró actores sociales, técnicos y políticos, lo que les otorga legitimidad. Por otro, abordan problemas reales del sistema, como la baja competencia efectiva entre AFAP, los costos de administración y la desconexión entre el afiliado y la gestión de su ahorro. Asimismo, buscan equilibrar mejor los incentivos, limitando el lucro en un área sensible como la seguridad social y reforzando el carácter de derecho del sistema previsional.

No obstante, la reacción de las AFAP no tardó en llegar. Las administradoras calificaron las propuestas como un avance hacia la “estatización” y alertaron sobre supuestos riesgos para la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema. A estos argumentos se sumaron referentes políticos de la oposición que en el período anterior aprobaron la reforma de la seguridad social mediante la Ley N° 20.130 y analistas vinculados a consultoras económicas, quienes replicaron un discurso centrado en la defensa del modelo actual. En particular, se instaló la idea de que los cambios implicarían la creación de una “masa cautiva” de afiliados y una pérdida de libertad de elección, sin considerar que el sistema ya presenta fuertes elementos de obligatoriedad.

En este contexto, también llamó la atención la ausencia de las cámaras empresariales en la presentación del documento final del Diálogo Social. Este hecho puede interpretarse como una señal de distancia o cautela frente a las propuestas, pero también como parte de un escenario donde ciertos actores optan por incidir de forma indirecta en el debate, a través de voceros políticos o técnicos.

El caso del economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, ilustra esta dinámica. Sus críticas a las propuestas centradas en la supuesta falta de fundamentos técnicos y en los riesgos de centralización estatal se inscriben en una línea argumental consistente con la defensa del rol actual de las AFAP. Sin embargo, estas posiciones suelen omitir aspectos clave del diagnóstico, como el impacto de la regulación en la reducción de comisiones, la limitada competencia real entre administradoras o la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema.

Más allá de las posiciones en disputa, lo cierto es que el Diálogo Social logró instalar una discusión de fondo sobre el futuro de la seguridad social en Uruguay, superando miradas fragmentadas y poniendo en el centro la necesidad de un sistema más justo, eficiente y sostenible. La intensidad de la reacción que generaron sus conclusiones no hace más que confirmar que se trata de un terreno donde convergen intereses económicos, visiones ideológicas y disputas de poder.

Los avances alcanzados en el marco del diálogo representan una oportunidad para mejorar el sistema previsional, pero también dejan en evidencia los desafíos políticos que implica cualquier intento de reforma. El debate recién comienza, y su resultado dependerá no solo de la calidad técnica de las propuestas, sino también de la capacidad del sistema político de procesar tensiones, transparentar intereses y priorizar el bienestar de la ciudadanía por sobre las presiones sectoriales.

Temas