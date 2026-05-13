Oposición interpelará a Oddone por cambios a las AFAPs y situación de la economía

Además, Caggiani señaló que “dentro de un mes y poco” el MEF presentará en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, una oportunidad propicia para plantear y discutir allí la situación económica del país, sostuvo el legislador.

Oposición votó por interpelación a Gabriel Oddone

Posteriormente, senadores nacionalistas y colorados presentaron la moción de interpelación de Oddone (que no requiere de mayoría para su aprobación), la cual resultó afirmativa por 14 votos en 31 senadores presentes.

El senador nacionalista que planteó ambas mociones fue Sergio Botana. Al fundamentar su voto esgrimió que “la economía uruguaya está en una situación compleja, vulnerable, y en completo riesgo”. También señaló que “las respuestas” y “medidas” que lleva adelante el gobierno de Yamandú Orsi no son compartidas por la oposición, y que “el país se debe en este ámbito una discusión acerca de estas políticas”.

“No se trata de una guerra ni con una persona, ni equipo ni con un gobierno, es en todo caso una guerra con políticas que ponen en riesgo el empleo y su crecimiento económico, y exponen al endeudamiento. Las medidas vinculadas a las AFAPs exponen el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad de la economía”, advirtió Botana.