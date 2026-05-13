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Política Gabriel Oddone | oposición | interpelación

En el Senado

Oposición interpelará a Oddone por cambios a las AFAPs y situación de la economía

Ante la negativa del oficialismo de convocar a Gabriel Oddone en régimen de comisión general, senadores de la oposición votaron la interpelación del ministro.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será interpelado en el Senado.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será interpelado en el Senado.

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Por Redacción Caras y Caretas

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, será interpelado -en fecha a definir- en la Cámara de Senadores por la situación general de la economía uruguaya, la competitividad y las modificaciones a estudio del gobierno para el sistema previsional, que incluye cambios al régimen de las AFAPs.

Oficialismo no acompañó iniciativa multicolor

En primer lugar, legisladores de la oposición plantearon en el Senado convocar al secretario de Estado en régimen de comisión general, pero para que eso prospere requería de los votos de los senadores del Frente Amplio (FA), quienes rechazaron la iniciativa y la votación solo recibió 13 votos afirmativos de los 30 senadores presentes.

Al respecto, el senador oficialista Daniel Caggiani -quien anunció la posición negativa del FA-, manifestó que “ni es oportuno ni entendemos que la economía esté pasando por alguna de las consideraciones que está haciendo la bancada de la coalición republicana”.

Además, Caggiani señaló que “dentro de un mes y poco” el MEF presentará en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, una oportunidad propicia para plantear y discutir allí la situación económica del país, sostuvo el legislador.

Oposición votó por interpelación a Gabriel Oddone

Posteriormente, senadores nacionalistas y colorados presentaron la moción de interpelación de Oddone (que no requiere de mayoría para su aprobación), la cual resultó afirmativa por 14 votos en 31 senadores presentes.

El senador nacionalista que planteó ambas mociones fue Sergio Botana. Al fundamentar su voto esgrimió que “la economía uruguaya está en una situación compleja, vulnerable, y en completo riesgo”. También señaló que “las respuestas” y “medidas” que lleva adelante el gobierno de Yamandú Orsi no son compartidas por la oposición, y que “el país se debe en este ámbito una discusión acerca de estas políticas”.

“No se trata de una guerra ni con una persona, ni equipo ni con un gobierno, es en todo caso una guerra con políticas que ponen en riesgo el empleo y su crecimiento económico, y exponen al endeudamiento. Las medidas vinculadas a las AFAPs exponen el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad de la economía”, advirtió Botana.

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