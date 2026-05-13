Entrada abierta: Michelle Bachelet brindará una conferencia magistral en el Palacio Legislativo

El seminario contará además con una apertura institucional encabezada por Marcela Ríos, el embajador de España en Uruguay Javier Salido y la vicepresidenta Carolina Cosse.

Bachelet es considerada una de las figuras políticas más influyentes de América Latina en las últimas décadas. Médica cirujana especializada en pediatría y salud pública también desarrolló estudios en estrategia militar tanto en Chile como en Estados Unidos, una formación poco habitual entre líderes políticos de la región.

La primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile

Su carrera política marcó varios hitos históricos. Fue la primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile y gobernó en dos períodos no consecutivos: entre 2006 y 2010, y luego entre 2014 y 2018. Antes de asumir la presidencia ocupó el Ministerio de Salud y posteriormente se convirtió en la primera mujer chilena y latinoamericana en liderar el Ministerio de Defensa.

En el plano internacional, también tuvo un rol destacado dentro del sistema de Naciones Unidas. Fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, organismo creado para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Más adelante, entre 2018 y 2022, ejerció como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Historia personal

La historia personal de Bachelet también ha sido determinante en su trayectoria pública. Tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, su padre fue detenido por la dictadura militar y murió en prisión. Dos años más tarde, ella y su madre fueron detenidas y torturadas en Villa Grimaldi antes de partir al exilio.

Su figura mantiene una importante valoración internacional y regional. Al finalizar su primer mandato presidencial alcanzó uno de los niveles de aprobación más altos registrados para un presidente chileno al dejar el cargo. En la actualidad, su eventual llegada a la conducción de la ONU vuelve a colocarla en el centro de la escena política global.