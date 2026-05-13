Policía busca a un abusador sexual que acecha a menores en el Prado

"El Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el marco de diversas investigaciones en curso, solicita la colaboración de la población para aportar cualquier información que permita identificara a la persona de la fotografía", indica el comunicado que brinda la vías de comunicación del Ministerio del Interior.

Según informó este miércoles Subrayado, el último rastro del hombre sospechado fue el 27 de abril. Fue registrado sobre las 16:45, en la zona del Prado, junto a una adolescente que habría sido contactada bajo la misma modalidad que otras.

Varias menores que vieron las imágenes difundidas por la Policía indicaron que se trata de la misma persona que denunciaron.

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Modus operandi del abusador del Prado

Las adolescentes denunciaron que el hombre se les acercaba en la calle, principalmente en las inmediaciones de cuatro liceos de la zona del Prado, paradas de ómnibus, les decía ser contratista de modelos y les pasaba un número de teléfono para agendar una supuesta entrevista con la promesa de que se podrían sumar a la empresa que él supuestamente dirigía.

Según relataron algunas víctimas, les sacaba fotos y conversaba con ellas por varias cuadras, y en algún caso les cinchó del pelo. Vecinos también dijeron a Subrayado que lo han visto merodeando el barrio acechando a adolescentes.

Al respecto, una vecina afirmó que observó una situación sospechosa protagonizada por el hombre en avenida Agraciada y Castro, frente al viaducto, y decidió filmarlo. Esas imágenes estás siendo analizadas por los investigadores de la Policía.