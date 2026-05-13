En riesgo el Intermedio: paro de jugadores en River Plate y posible paralización total de actividades

River Plate inició un paro por deudas salariales y la Mutual define mañana si se paraliza todo el fútbol uruguayo, incluyendo la Divisional C.

El fútbol uruguayo atraviesa horas críticas tras confirmarse una serie de deudas salariales que afectan a múltiples instituciones, desencadenando medidas de fuerza inmediatas y la posibilidad de un cese total de actividades en todas las divisionales profesionales, incluyendo la postergación del Torneo Intermedio. River decidió no entrenar como medida de protesta.

Paro en River Plate

En la jornada de hoy, el plantel principal de River Plate decidió no entrenar como medida de protesta. Dirigentes de la Mutual de Futbolistas Profesionales se hicieron presentes en el complejo del club darsenero para respaldar a los jugadores. La situación financiera de la institución es delicada:

  • Se adeudan los 12 días correspondientes al complemento de enero.

  • Los salarios de febrero, marzo y abril no han sido abonados de forma íntegra.

  • Los funcionarios del club acumulan tres meses sin percibir sus haberes.

Clubes comprometidos

River Plate no es el único caso. La Mutual ha identificado deudas pendientes en una larga lista de clubes de la A y la B, entre los que se encuentran:

  • Cerro, Progreso, Cerro Largo, Wanderers y Tacuarembó.

  • Casos de especial gravedad en Fénix, Atenas y Cooper.

Instancias clave y posible paro general

La resolución de este conflicto dependerá de las reuniones pactadas para las próximas horas:

  • Reunión con el Ejecutivo: Hoy a las 18:00 horas, la Mutual se reunirá con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

  • Asamblea General: Mañana a las 19:00 horas se llevará a cabo una asamblea con delegados de todos los equipos de la "A" y la "B".

De no encontrarse soluciones concretas al pago de los adeudos, se evaluará la paralización total del fútbol, una medida que podría extenderse incluso a la Divisional C. La decisión final se conocerá mañana por la noche tras la finalización de la asamblea.

