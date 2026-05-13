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Política

a un año

Con acto el El Galpón recordaron a José Mujica a un año de su desaparición física

Con un teatro El Galpón completamente lleno, dirigentes políticos y militantes, recordaron al expresidente José Mujica.

Homenaje a Mujica en El Galpón.

Homenaje a Mujica en El Galpón.

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Al cumplirse un año del fallecimiento del expresidente José Mujica se realiza en el Teatro El Galpón un evento en homenaje con la participación, entre otros, de Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro. Numerosos dirigentes políticos, jerarcas del gobierno, militantes, artistas e intelectuales, participan del acto.

Durante el evento fueron exhibidos una serie de videos, y se leyeron poesías en homenaje a Mujica. Figuras como Jorge Drexler y Alejandro Sanz enviaron mensajes recordando al expresidente y destacando la importancia de su mensaje y de recordarlo en este homenaje.

En la ocasión, el cantautor Mario Carrero, integrante del dúo Larbanois-Carrero, estrenó una canción, pedida en su momento por el propio Mujica, en la que hace referencia a "los olvidados, los que no tienen nombre y los que aportan sin querer nada a cambio".

Un recuerdo y un homenaje

Previamente, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Blanca Rodríguez recordó en diálogo con Telemundo (Canal 12) las conversaciones mantenidas con Mujica, sobre lo que significó su figura para ella y cómo defender el legado del expresidente.

"Creo que en realidad Mujica lo que planteó en las conversaciones conmigo, como con tanta otra gente, fue ampliar este manto enorme de los vulnerables que es la izquierda y el Frente Amplio, convocando a distintas personas", sostuvo.

Recordó a Mujica como a un hombre con "una mente original y libre, un hombre muy libre" Libre materialmente, sin ataduras, libre de pensamiento porque tampoco tenía ataduras ideológicas, era un pragmático y sobre todo libre a la hora de pensar, de imaginar el futuro, de plantearnos una vida diferente".

Mensaje de Orsi

Horas antes, el presidente Yamandú Orsi lo recordó con un video en Instagram, acompañado de imágenes del exmandatario y líder del MPP.

“¡A un año, se te extraña, viejo!”, escribió Orsi. Y en el video dice: Lo primero que uno tiene que reconocer a un año de la desaparición de Pepe es que lo extrañamos.

Recordó reuniones y consejos de Mujica, y agregó: “Cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que uno siempre se hace es: ¿qué me diría Pepe?”

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