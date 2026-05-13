Con acto el El Galpón recordaron a José Mujica a un año de su desaparición física

Un recuerdo y un homenaje

Previamente, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Blanca Rodríguez recordó en diálogo con Telemundo (Canal 12) las conversaciones mantenidas con Mujica, sobre lo que significó su figura para ella y cómo defender el legado del expresidente.

"Creo que en realidad Mujica lo que planteó en las conversaciones conmigo, como con tanta otra gente, fue ampliar este manto enorme de los vulnerables que es la izquierda y el Frente Amplio, convocando a distintas personas", sostuvo.

Recordó a Mujica como a un hombre con "una mente original y libre, un hombre muy libre" Libre materialmente, sin ataduras, libre de pensamiento porque tampoco tenía ataduras ideológicas, era un pragmático y sobre todo libre a la hora de pensar, de imaginar el futuro, de plantearnos una vida diferente".

Mensaje de Orsi

Horas antes, el presidente Yamandú Orsi lo recordó con un video en Instagram, acompañado de imágenes del exmandatario y líder del MPP.

“¡A un año, se te extraña, viejo!”, escribió Orsi. Y en el video dice: Lo primero que uno tiene que reconocer a un año de la desaparición de Pepe es que lo extrañamos.

Recordó reuniones y consejos de Mujica, y agregó: “Cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que uno siempre se hace es: ¿qué me diría Pepe?”