Banca Oficial se declaró en preconflicto por nuevo convenio colectivo

Preconflicto y medidas

María Eugenia Estoup, presidenta de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), dijo a Caras y Caretas que de la reunión del lunes depende la adopción de medidas de lucha en los bancos. "La declaración de preconflicto supone el corte de horas extra, lo que podría ocurrir a partir del lunes si no hay avances en la negociación", indicó.

Será el lunes 19 de enero cuando el sindicato se reúna en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con los representantes de Economía, al OPP y los directorios de los bancos.

AEBU exhorta y convoca a todas las Comisiones Representativas, delegados y delegadas de Montevideo a acompañar a la delegación que asistirá a la negociación.

Negociación

El último ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 30 de diciembre y había tenido la propuesta del Poder Ejecutivo de volver a foja cero las negociaciones y revisar algunos puntos del convenio actual. Esto fue recibido con mucha preocupación por parte de AEBU.

Para AEBU, los temas prioritarios son el mantenimiento absoluto de todos los derechos consagrados en el convenio: salario, vacantes, jornada laboral, descentralización de los cargos y teletrabajo, e ingreso de los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) al convenio colectivo.