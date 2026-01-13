Hacete socio para acceder a este contenido

Política Kechichian | Partido Nacional | Honduras

"No les pido mucho..."

"Infórmense": Kechichian cruza al Partido Nacional tras su comunicado por Honduras

La senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian, respondió al Partido Nacional tras su pronunciamiento sobre Honduras.

El Partido Nacional emitió una declaración en la que reconoció y expresó su apoyo al resultado de las elecciones hondureñas del pasado 30 de noviembre, que dieron como ganador a Nasry Asfura, proclamado presidente electo. En el mismo documento, el partido de oposición manifestó su “repudio a los actos de violencia e intimidación ejercidos por parte del actual oficialismo contra parlamentarios y miembros del partido que obtuvo la mayoría”.

Situación en Honduras

Además, el comunicado fue más allá y cuestionó directamente al gobierno uruguayo por no haberse pronunciado —según el PN— sobre la situación en Honduras. “Se han pronunciado varios países democráticos de América Latina, así como la Unión Europea y la OEA. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento del gobierno uruguayo, alineado nuevamente con Brasil, Nicaragua, Cuba y Chile, entre otros, por esporádicas simpatías ideológicas que nada tienen que ver con el interés nacional y americano”, sostuvo la declaración blanca.

La afirmación generó una respuesta inmediata de varios senadores, entre ellos de Liliam Kechichian, quien utilizó sus redes sociales para desmentir al Partido Nacional. “El gobierno uruguayo hace más de 15 días que reconoció el gobierno electo en Honduras. No les pido mucho, sólo lean si no tienen a nadie que les informe bien”, escribió la senadora, etiquetando directamente el comunicado del PN.

Comunicado oficial

Los dichos de Kechichian se respaldan en un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que Uruguay felicitó formalmente a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras. En ese texto, la Cancillería expresó la voluntad del país de “trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

El documento oficial también destacó el proceso electoral hondureño y la participación ciudadana. “Al reconocer el alto compromiso con la democracia y la cultura cívica por parte del hermano pueblo hondureño, quien concurrió masivamente a las urnas el pasado 30 de noviembre, Uruguay reitera su total apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región”, señaló la Cancillería. Asimismo, subrayó que estos principios son “elemento central para asegurar la paz, la estabilidad y el respeto de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.

Por otro lado la situación en Honduras continúa siendo motivo de controversia interna. La presidenta saliente, Xiomara Castro, considera que los resultados electorales están “viciados de nulidad” debido a lo que define como una “injerencia” del presidente de Estados Unidos. Según Castro, Washington habría amenazado con recortar la ayuda económica a Honduras en caso de que no triunfara el candidato opositor.

