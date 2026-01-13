"Infórmense": Kechichian cruza al Partido Nacional tras su comunicado por Honduras

La afirmación generó una respuesta inmediata de varios senadores, entre ellos de Liliam Kechichian, quien utilizó sus redes sociales para desmentir al Partido Nacional. “El gobierno uruguayo hace más de 15 días que reconoció el gobierno electo en Honduras. No les pido mucho, sólo lean si no tienen a nadie que les informe bien”, escribió la senadora, etiquetando directamente el comunicado del PN.

El gobierno Uruguayo hace mas de 15 días que reconoció el gobierno electo en Honduras.

No les pido mucho sólo lean si no tienen a nadie que les informe bien. https://t.co/OrwWOkgRXB — Liliam Kechichian. (@likechichian) January 13, 2026

Comunicado oficial

Los dichos de Kechichian se respaldan en un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que Uruguay felicitó formalmente a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras. En ese texto, la Cancillería expresó la voluntad del país de “trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

El documento oficial también destacó el proceso electoral hondureño y la participación ciudadana. “Al reconocer el alto compromiso con la democracia y la cultura cívica por parte del hermano pueblo hondureño, quien concurrió masivamente a las urnas el pasado 30 de noviembre, Uruguay reitera su total apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región”, señaló la Cancillería. Asimismo, subrayó que estos principios son “elemento central para asegurar la paz, la estabilidad y el respeto de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.

Por otro lado la situación en Honduras continúa siendo motivo de controversia interna. La presidenta saliente, Xiomara Castro, considera que los resultados electorales están “viciados de nulidad” debido a lo que define como una “injerencia” del presidente de Estados Unidos. Según Castro, Washington habría amenazado con recortar la ayuda económica a Honduras en caso de que no triunfara el candidato opositor.