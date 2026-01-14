Uber en Canelones: escándalo en la sesión de la Junta entre ediles y taxistas

La votación salió con lo justo: 18 votos a favor y 13 en contra, cerca de las 21 horas. Mientras el Frente Amplio celebraba la modernización del sistema de transporte, la oposición rechazó el proyecto y el clima se volvió explosivo.

El momento más tenso se dio cuando la edila frenteamplista Carmen Valdeolivas tomó la palabra y mencionó los “sueldos muy bajos y paupérrimos” de los trabajadores del taxi. Esa frase fue la chispa. Desde las barras comenzaron los gritos, interrupciones y reproches a viva voz.

“Estamos peleando contra vos, no contra los trabajadores” y “no metas a los trabajadores” se escuchó claramente en la transmisión oficial, mientras la discusión subía de tono sin que nadie lograra imponer orden.

La situación se descontroló al punto que se resolvió un cuarto intermedio de 10 minutos, pero el papelón continuó: los micrófonos quedaron abiertos y el público pudo seguir escuchando la discusión.

“Lo único que falta es llamar a la Policía”, gritó una voz masculina.

“¡Qué vas a ser dirigente sindical!”, lanzó otra, sin filtro.

Recién después de un minuto de cruces, los micrófonos fueron silenciados.

Desde la oposición, el edil nacionalista Raúl Detomasi cuestionó el apuro del oficialismo y aseguró que la Coalición Republicana había pedido postergar la votación para recibir a los propietarios de taxis.

“Tanto apuro no hay”, resumió.

Pero el apuro existió. Y la decisión quedó firme.





Diferencia de precios

Un viaje típico dentro de una ciudad de Canelones de unos 5 kilómetros, como del centro de Las Piedras a un barrio cercano puede costar entre $280 y $320 en taxi, considerando bajada de bandera y tarifa por kilómetro. El mismo recorrido, pedido a través de Uber, suele ubicarse entre $190 y $230 en horarios de demanda normal, con el precio cerrado desde el inicio del viaje.

La diferencia se vuelve aún más visible para el usuario en trayectos cotidianos: hasta $100 menos por viaje, siempre que no haya tarifa dinámica.