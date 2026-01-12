Actividades en el parque Villa Dolores para disfrutar en enero

Otra de las iniciativas centrales es Certi Abierto, un espacio que propone desafíos y experiencias vinculadas al juego, la tecnología y la construcción colectiva. En algunas jornadas se desarrolla “Torres en juego”, un desafío en equipos que invita a construir sin ver, guiándose mediante Lengua de Señas Uruguay y otras formas de comunicación alternativa. En otras instancias, Certi Abierto ofrece experiencias tecnológicas para interactuar con distintos sentidos y partes del cuerpo, orientadas a niñas, niños y personas adultas a partir de los 6 u 8 años, según la propuesta.

Recorridos guiados

Los recorridos guiados por el parque, que se realizan varios miércoles y viernes, permiten conocer la historia, los espacios y las características de Villa Dolores. Algunas de estas visitas se presentan en formato audioguiado y con interpretación en LSU, ampliando el acceso a públicos diversos y promoviendo una experiencia más inclusiva.

La agenda también incorpora actividades recreativas especialmente pensadas para el verano. El sábado 10 se desarrollaron juegos con agua, una batería de dinámicas cooperativas para refrescarse y jugar al aire libre, destinadas a niñas y niños a partir de los 3 años. En la misma línea, el sábado 24 se propone un Laboratorio de Burbujas, donde las personas participantes podrán experimentar con distintas técnicas para crear burbujas, en una actividad interactiva a partir de los 4 años.

Propuestas artísticas

Las propuestas artísticas y expresivas tienen un lugar destacado. Durante el mes se realizan instancias de pintura sensorial, talleres de movimiento corporal para personas adultas, y una ludoteca con juegos de mesa pensada para mayores de 6 años. El cierre de la programación, el viernes 31, estará marcado por un taller de impresión botánica, que invita a explorar pigmentos naturales y técnicas de impresión sobre lienzo, sin necesidad de llevar materiales.

Además, el sábado 17 se llevará a cabo el Gran juego en Villa Dolores, una actividad cooperativa que desafía a resolver un misterio en el parque, fomentando el trabajo en equipo y la imaginación en participantes a partir de los 6 años.

Con esta agenda variada, gratuita y accesible, Villa Dolores se presenta en enero como un punto de encuentro para el juego, el aprendizaje y la convivencia, reafirmando su rol como espacio público abierto a la comunidad y comprometido con la inclusión y la diversidad.