Sociedad Fernando Cristino | Vilardebó | estrés

Fiesta, comisaría y hospital

Fernando Cristino fue internado en el Vilardebó tras sufrir un "pico de "estrés" en Punta del Este

El relacionista público, Fernando Cristino, sufrió un "desajuste" de salud vinculado a su actividad laboral en el este y fue internado en el Hospital Vilardebó.

Fernando Cristino.

Por Redacción Caras y Caretas

El relacionista público Fernando Cristino fue internado en las últimas horas en el Hospital Vilardebó luego de atravesar un pico de estrés en Punta del Este. La noticia la confirmó su abogado, Dr. Rafael Silva al medio fernandino Cadena del Mar.

La internación de Cristino responde a una "recomendación médica" y a una "decisión familiar", aseveró el abogado.

Actualmente permanece "sedado" y "retomando un tratamiento" que se había desajustado durante su intenso trabajo en Punta del Este, afirmó Silva.

Agenda intensa en Punta del Este provocó pico de estrés a Cristino

La situación se produjo tras una intensa agenda de actividades sociales y laborales desarrolladas en los últimos días en el balneario esteño , informó su abogado. Cristino organizó tres eventos en muy corto tiempo, con escasos períodos de descanso entre cada uno, señaló Silva.

A esto se sumó su decisión de asistir a múltiples sunset y encuentros nocturnos, lo que generó un desgaste físico importante, acompañado de mal descanso y una alimentación inadecuada, añadió.

Los problemas previos a la internación

Antes de abandonar Maldonado por temas de salud, el relacionista público tuvo algunos inconvenientes que lo llevaron incluso a una comisaría. Algunas personas lo acusaron de adeudar $ 70.000 por trabajos realizados en un evento solidario que se llevó a principios de año en José Ignacio.

Cristino aún tenía compromisos pendientes en lo que resta de la temporada, los cuales quedarán sujetos a su evolución médica en los próximos días.

