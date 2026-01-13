El relacionista público Fernando Cristino fue internado en las últimas horas en el Hospital Vilardebó luego de atravesar un pico de estrés en Punta del Este. La noticia la confirmó su abogado, Dr. Rafael Silva al medio fernandino Cadena del Mar.
Fiesta, comisaría y hospital
Fernando Cristino fue internado en el Vilardebó tras sufrir un "pico de "estrés" en Punta del Este
El relacionista público, Fernando Cristino, sufrió un "desajuste" de salud vinculado a su actividad laboral en el este y fue internado en el Hospital Vilardebó.