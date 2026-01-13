Fernando Cristino fue internado en el Vilardebó tras sufrir un "pico de "estrés" en Punta del Este

Agenda intensa en Punta del Este provocó pico de estrés a Cristino

La situación se produjo tras una intensa agenda de actividades sociales y laborales desarrolladas en los últimos días en el balneario esteño , informó su abogado. Cristino organizó tres eventos en muy corto tiempo, con escasos períodos de descanso entre cada uno, señaló Silva.

A esto se sumó su decisión de asistir a múltiples sunset y encuentros nocturnos, lo que generó un desgaste físico importante, acompañado de mal descanso y una alimentación inadecuada, añadió.

Los problemas previos a la internación

Antes de abandonar Maldonado por temas de salud, el relacionista público tuvo algunos inconvenientes que lo llevaron incluso a una comisaría. Algunas personas lo acusaron de adeudar $ 70.000 por trabajos realizados en un evento solidario que se llevó a principios de año en José Ignacio.

Cristino aún tenía compromisos pendientes en lo que resta de la temporada, los cuales quedarán sujetos a su evolución médica en los próximos días.