En 2025

Inversión récord en el campo: el INC destinó más de 49 millones de dólares a la compra de tierras

Colonización realizó de inversión más de 49 millones de dólares en la adquisición de más de 6.600 hectáreas para fortalecer la producción familiar y asociativa.

En el marco de la celebración de los 78 años de su fundación, el Instituto Nacional de Colonización (INC) reafirmó su compromiso con el desarrollo rural del Uruguay. En un acto que reunió a autoridades, familias colonas y aspirantes en la colonia Miguel Rubino, el organismo destacó el retorno de la política de compra de tierras como eje central de su gestión.

Cifras de una gestión en expansión

Tras años de expectativas, el INC informó que en el ejercicio 2025 se logró la escrituración de 6.658 hectáreas distribuidas en ocho departamentos: Florida, Lavalleja, Maldonado, Canelones, Tacuarembó, Paysandú, Artigas y San José. Esta expansión territorial supuso una inversión total ejecutada de U$S 49.178.033.

El presidente del INC, Alejandro Henry, subrayó que, aunque la prioridad actual se enfoca en el sector lechero, el organismo continuará adquiriendo tierras en todo el territorio nacional para atender la demanda de nuevos aspirantes.

Fomento a la producción colectiva

Durante la jornada, Henry exhortó a las familias y aspirantes a profundizar la organización grupal para superar las limitantes de escala.

"La organización en grupos es clave para acceder a la tierra y potenciar la producción. Experiencias como los campos de recría demuestran que las personas organizadas pueden ampliar fracciones que han llegado a su límite productivo", señaló el jerarca.

El INC en números: Impacto nacional

Fundado bajo la Ley 11.029 en 1948, el Instituto gestiona hoy un patrimonio fundamental para la soberanía productiva del país:

  • Superficie total: 547.567 hectáreas bajo diversas modalidades de tenencia.

  • Propiedad del ente: El 71% de las tierras (387.939 ha) son propiedad del INC, mientras que el 29% restante pertenece a los colonos.

  • Unidades de Producción: Se registran 3.291 unidades en total, divididas en Unidades de Producción Familiar (UPF) y Unidades de Producción Asociativas (UPA).

Un encuentro con la historia y el futuro

La bienvenida al acto estuvo a cargo del colono Álvaro Rubiolo, quien compartió el testimonio de su familia, establecida en el lugar desde hace 40 años. La actividad también contó con la participación de los directores Ramón Gutiérrez, Karina Henderson y Luca Manasi, además de equipos técnicos regionales.

El evento cerró con un intercambio entre las autoridades y los aspirantes a tierras, quienes representan la "razón de ser" de la institución, según destacó la directiva.

