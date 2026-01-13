Inversión récord en el campo: el INC destinó más de 49 millones de dólares a la compra de tierras

Fomento a la producción colectiva

Durante la jornada, Henry exhortó a las familias y aspirantes a profundizar la organización grupal para superar las limitantes de escala.

"La organización en grupos es clave para acceder a la tierra y potenciar la producción. Experiencias como los campos de recría demuestran que las personas organizadas pueden ampliar fracciones que han llegado a su límite productivo", señaló el jerarca.

El INC en números: Impacto nacional

Fundado bajo la Ley 11.029 en 1948, el Instituto gestiona hoy un patrimonio fundamental para la soberanía productiva del país:

Superficie total: 547.567 hectáreas bajo diversas modalidades de tenencia.

Propiedad del ente: El 71% de las tierras (387.939 ha) son propiedad del INC, mientras que el 29% restante pertenece a los colonos.

Unidades de Producción: Se registran 3.291 unidades en total, divididas en Unidades de Producción Familiar (UPF) y Unidades de Producción Asociativas (UPA).

Un encuentro con la historia y el futuro

La bienvenida al acto estuvo a cargo del colono Álvaro Rubiolo, quien compartió el testimonio de su familia, establecida en el lugar desde hace 40 años. La actividad también contó con la participación de los directores Ramón Gutiérrez, Karina Henderson y Luca Manasi, además de equipos técnicos regionales.

El evento cerró con un intercambio entre las autoridades y los aspirantes a tierras, quienes representan la "razón de ser" de la institución, según destacó la directiva.