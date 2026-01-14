Impactante: Aeropuerto de Salto alcanzó nuevo récord de pasajeros en menos de un año

El aumento sostenido de usuarios está vinculado a la modernización de la terminal Nueva Hespérides, gestionada por Aeropuertos Uruguay en el marco del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales (SINAI). La infraestructura permite operar de forma continua vuelos comerciales regulares y aviación general.

La programación entre la capital uruguaya y Salto sumó una frecuencia dominical en septiembre de 2025, la cual se integró a los servicios habituales de los martes y jueves.

El Aeropuerto Internacional de Salto (STY) alcanzó los 10.000 pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones comerciales y privadas en octubre de 2024. Se consolidó principalmente a través de la ruta que conecta con el Aeropuerto Internacional de Carrasco (MVD) en Montevideo.

“Esta conexión directa es un éxito en términos de operatividad aeroportuaria”, afirmó el gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, Matías Carluccio. Según señaló, la frecuencia entre Montevideo y Salto cumple un rol clave en la conectividad aérea nacional, al favorecer la movilidad y contribuir al desarrollo económico y turístico de la región.

La expansión de la conectividad interna tuvo además otro avance a fines del año pasado, cuando Paranair comenzó a operar la ruta Montevideo–Rivera, fortaleciendo la integración aérea del norte del país y la frontera con Brasil.