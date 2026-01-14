Impacto del acuerdo Mercosur-UE: habrá sectores beneficiados y otros con riesgo

"Nos llevamos algunos datos y el compromiso de Cancillería y el Ministerio de Economía de trabajar y aterrizar estos planteos en los núcleos industriales. Ahí participa la cámara correspondiente, el sindicato de rama, la academia y aterrizar estos planteos. Nos vamos conformes en el sentido de que recibimos más información de la que teníamos y el compromiso del diálogo en los ámbitos, porque de nada vale tener información si no podemos intercambiar", explicó Dárdano tras la reunión.

Señaló la importancia de trabajar en una "planificación productiva industrial" y que deberán seguir estudiando el tema.

Cláusula para salvaguardar productos

Dárdano mencionó el estudio sobre los impactos, “tanto positivos como negativos”, que se está trabajando con el BID. “Eso es bien importante”.

También comentó que en la reunión de este martes fueron informados por parte de la vicecanciller de la existencia de una cláusula que permitiría, ante un “riesgo muy certero de cierre de fábricas en Uruguay”, salvaguardar determinados productos y “tomar las medidas correspondientes para minimizar o cortar esa importación”.

“Esto no implica que nosotros estemos diciendo que está todo bien”, puntualizó Dárdano. “Seguimos manifestando como Confederación que los TLC (tratado de libre comercioI, si no hay un cambio radical, tienen gran riesgo de continuar consolidando la primarización de la economía nacional”, resaltó.