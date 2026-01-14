Criminal: absuelven al policía acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica

La indignación también alcanzó al ámbito académico. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde Gatica cursó sus estudios, rechazó la resolución judicial y recordó que está acreditado que las lesiones fueron consecuencia directa de disparos policiales en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza. A su juicio, la sentencia representa un fracaso institucional que erosiona la confianza en la igualdad ante la ley.

Desde el ámbito político, la diputada del Frente Amplio Claudia Mix afirmó que la Ley Naín Retamal, aprobada en 2023 bajo la figura de “legítima defensa privilegiada”, terminó garantizando impunidad frente a la violencia estatal. La norma, pensada originalmente para otorgar mayor respaldo jurídico a las fuerzas policiales, invierte en la práctica la carga de la prueba, obligando a la Fiscalía a demostrar que no existió legítima defensa.

Estado de derecho

Para Mix, la absolución de Crespo es uno de los fallos más dolorosos de los últimos años y un símbolo claro de un sistema judicial que falla en proteger a las víctimas. En la misma línea, diversos comunicados señalaron que este tipo de decisiones dañan al conjunto de la sociedad al debilitar el Estado de derecho.

Gustavo Gatica, hoy diputado electo, expresó que apelará el fallo y que, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales. Su caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la impunidad y en una advertencia sobre las consecuencias de una justicia que, lejos de reparar, profundiza la injusticia.