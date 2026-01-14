Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Gustavo Gatica | represión | Estado de derecho

Grave precedente judicial en Chile

Criminal: absuelven al policía acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica

La absolución del policía que dejó ciego a Gustavo Gatica expone una justicia que legitima la impunidad y debilita el Estado de derecho.

Absolución del policía Claudio Crespo, acusado de disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica.
Por Redacción de Caras y Caretas

La absolución del policía Claudio Crespo, acusado de disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, desató una ola de condenas políticas, académicas y sociales en Chile. Para amplios sectores, el fallo no solo vulnera el derecho de la víctima a la justicia, sino que sienta un precedente alarmante de impunidad frente a la violencia estatal.

Según denunció el Partido Comunista de Chile (PCCh), durante el proceso judicial quedó acreditado que Crespo actuó con alevosía al disparar contra Gatica, provocándole la pérdida total de la vista. Sin embargo, la absolución —amparada en la Ley Naín Retamal— genera una profunda inquietud: que otros agentes del Estado puedan eludir responsabilidades bajo el argumento del control del orden público.

Represión

El PCCh advirtió que el dictamen trasciende lo jurídico y se adentra en una interpretación política de los hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, período marcado por una represión ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. Para la colectividad, el fallo abre la puerta a la normalización de la violencia institucional sin consecuencias penales.

La indignación también alcanzó al ámbito académico. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde Gatica cursó sus estudios, rechazó la resolución judicial y recordó que está acreditado que las lesiones fueron consecuencia directa de disparos policiales en un contexto de uso desproporcionado de la fuerza. A su juicio, la sentencia representa un fracaso institucional que erosiona la confianza en la igualdad ante la ley.

Desde el ámbito político, la diputada del Frente Amplio Claudia Mix afirmó que la Ley Naín Retamal, aprobada en 2023 bajo la figura de “legítima defensa privilegiada”, terminó garantizando impunidad frente a la violencia estatal. La norma, pensada originalmente para otorgar mayor respaldo jurídico a las fuerzas policiales, invierte en la práctica la carga de la prueba, obligando a la Fiscalía a demostrar que no existió legítima defensa.

Estado de derecho

Para Mix, la absolución de Crespo es uno de los fallos más dolorosos de los últimos años y un símbolo claro de un sistema judicial que falla en proteger a las víctimas. En la misma línea, diversos comunicados señalaron que este tipo de decisiones dañan al conjunto de la sociedad al debilitar el Estado de derecho.

Gustavo Gatica, hoy diputado electo, expresó que apelará el fallo y que, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales. Su caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la impunidad y en una advertencia sobre las consecuencias de una justicia que, lejos de reparar, profundiza la injusticia.

