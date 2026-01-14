IVA Cero para turistas: qué gastos no pagan impuestos en el verano 2026

¿En qué rubros aplica el IVA Cero?

Los beneficios fiscales para turistas no residentes se concentran principalmente en tres áreas:

Alojamiento

Los turistas extranjeros acceden a IVA Cero en hoteles y todo tipo de alojamientos turísticos durante todo el año, siempre que estén registrados ante el Ministerio de Turismo.

Gastronomía y eventos

Hasta el 30 de abril de 2026, no se cobrará IVA en restaurantes, bares y cafeterías, siempre que los servicios no estén incluidos dentro del hospedaje. La exoneración también se extiende a servicios de catering y proveedores para eventos, como fotografía, video y música.

Movilidad

El alquiler de vehículos sin chofer también estará alcanzado por el beneficio de IVA Cero durante el mismo período.

Devoluciones de IVA y régimen Tax Free

Además de la exoneración directa, el paquete fiscal incluye otras ventajas:

Los turistas que alquilen una propiedad con fines vacacionales a través de una agencia inmobiliaria pueden acceder a la devolución de 9 puntos de IVA sobre la comisión de intermediación.

Continúa vigente durante todo el año el Régimen de Tax Free, que permite recuperar el IVA de compras realizadas en comercios adheridos. El reintegro se gestiona al salir del país por puntos habilitados, como el Aeropuerto de Carrasco o la Terminal de Cruceros de Punta del Este.

Requisitos para acceder a los beneficios

Para obtener la exoneración del IVA, los pagos deberán realizarse exclusivamente con medios electrónicos internacionales, como tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior, transferencias electrónicas desde cuentas extranjeras o instrumentos análogos.

En el caso de servicios prestados por pequeñas y medianas empresas que no discriminan el IVA en la factura, el beneficio se aplica mediante un descuento del 7,38% sobre el total del servicio intermediado.

¿Y el combustible?

Los turistas que ingresen al país en su propio vehículo también podrán acceder a descuentos en la nafta en estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina y Brasil, siempre que el pago se realice con tarjeta de crédito o débito.