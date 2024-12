Blancos pillos: los nacionalistas arman su estrategia de cara a mayo

La primera semana poselectoral, Álvaro Delgado tuvo reuniones con los líderes de la coalición, intentando ponerse el traje de articulador en esta nueva etapa de oposición que se les viene. Al mismo tiempo, otros blancos le han reclamado al presidente de la República que, pasado el primero de marzo, no demore mucho en ponerse al frente del entrevero y empiece a ordenar las cosas, tomando la rienda política del partido. Algunos lo quieren al frente del Directorio partidario, otros que vuelva al Senado, pero todos, sin discusión, saben que, más temprano que tarde, Lacalle Pou se pondrá los cortos y arrancará de nuevo.

Mientras tanto, se han peleado de un lado y del otro, y en vez de hacer lo que decía mi abuela, que los trapos sucios se limpian en casa, no se han ahorrado reproches para todos los gustos. Todos, de una manera u otra, esperaban que Delgado reapareciera e iniciara un proceso de autocrítica y reflexión. El excandidato de los blancos se hizo esperar.

En las redes sociales empezó a circular que el sábado 7 de diciembre, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll reaparecerían juntos en la despedida del año del grupo D Centro. Pero vamos por partes.

Reapareció Delgado

El sábado pasado amaneció soleado, el convite fue en una chacra de Rincón del Cerro. Hasta allí fueron llegando Beatriz Argimón, Carlos Moreira, Nicolás Olivera, el electo diputado Pablo Abdala, la senadora, aunque no vuelve, Gloria Rodríguez y la barra joven que militó en la lista 5.

Fue la despedida del año de esta joven agrupación blanca que obtuvo un senador y dos diputados. Fue el lugar elegido previamente por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll para reaparecer en público.

Álvaro Delgado llegó acompañado de su señora y arrancó sus palabras diciendo: “Fue un resultado que nos golpeó fuerte. Nos dejó llenos de dolor y de impotencia”, pero dijo estar “tranquilo y en paz”.

Se le notaba triste, apagado, pero no derrotado, como él mismo se encargó de remarcar. Álvaro Delgado, que ocupará una banca en el Senado, aseguró que la coalición hará una oposición leal, responsable y constructiva. Agregó que, de ahora en adelante, el Partido Nacional tiene tres grandes desafíos: articular la coalición, crecer en intención de voto en las departamentales que se vienen mayo y, además, ser vigilante de que el Frente Amplio cumpla con sus promesas de gobierno.

Las palabras de Delgado estuvieron dentro de lo políticamente correcto. Pero su excompañera de fórmula, Valeria Ripoll, no se privó de nada…

Ay, Shirley Valeria

Valeria arrancó su discurso casi llorando y repitió una frase que ya habían expresado en su cuenta de Instagram después del resultado electoral: “¡Qué presidente nos perdimos!”.

Valeria Ripoll fue por más. El domingo concedió una larga entrevista al diario El País, que engendró un verdadero terremoto en la interna partidaria. Cree que el Partido Nacional tiene que transitar un proceso de autocrítica, pero insiste en que entre las causas de la derrota en el balotaje no está su nombre. Valeria Ripoll cree que no se perdieron votos por la fórmula. Es más, insiste en sostener que “hay gente que vino del Frente Amplio y me sigue a mi”.

Pero si algo movió el avispero fue cuando sostuvo que quien debe liderar la coalición es Álvaro Delgado. “Para mí, esto es indiscutible”.

Juana sabe que no habían terminado de leer el reportaje los principales dirigentes del Partido Nacional, que el grupo de WhatsApp comenzó la mañana del domingo y todavía no paró.

Un importante dirigente del Partido le sopló al oído a Juana que está todos enojados, que este tipo de salidas fuera de tono de Valeria Ripoll no ayudan y no se compadecen con la realidad que vive el Partido Nacional actualmente, donde debe reinar la sobriedad y la prudencia.

Hay lío en el gallinero

Las palabras de Valeria no gustaron. Nadie dejó de hacérselo notar. Actores principales y de reparto hicieron oír su opinión en las redes y en cuanto micrófono se les puso adelante. El electo senador Sebastián da Silva conversó con Juana. Dijo que en primer lugar, señalar que hablar del Partido Nacional con ocho meses de militancia suena sorprendente. Es algo sagrado. No se puede hablar con tanta liviandad.

Con relación a los dichos de Valeria Ripoll, Da Silva sostiene que la gente no cambia en tan poco tiempo. Hay que pensar que se le acabó el auto 0 km alquilado con chofer, los guardaespaldas, la estelaridad. Se le acabó su momento. Eso, sostiene el senador del Espacio 40, no es fácil, “y nos lleva a cometer errores”.

Da Silva cree que, por ahora, a Valeria Ripoll solo le queda un pase en comisión en el despacho del reelecto diputado Martín Lema.

Juana, que es mala y se jacta de serlo, sabe que, conforme a la normativa vigente, ese pase libre en comisión, que le permitió hacer la campaña electoral, tiene fecha de vencimiento. Será el próximo 14 de febrero. De ahí en adelante, o vuelve a su empleo público o se reengancha con algún legislador amigo.

El senador electo, y todavía intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, habló con Juana. Sostiene que hay diferentes tipos de liderazgos o roles que los diversos actores políticos del Partido Nacional cumplirán cuando, a partir del primero de marzo, sean oposición. Cree que Lacalle Pou es un líder indiscutido y que Álvaro Delgado será un articulador central de la coalición en el Parlamento. A Nicolás Olivera le cuesta entender por qué perdieron. Es más, le confesó a Juana que hasta que vio el zócalo que anunciaba el triunfo del candidato del Frente Amplio en las pantallas de televisión, estaba convencido de que ganaban. Según le dijo a Juana, él cree que Orsi ganó porque fue generoso en las promesas y le dijo a la gente lo que quería escuchar.

Con relación a su futuro, le confirmó a Caras y Caretas que renunciará a la Intendencia en los primeros días del próximo año. El 15 de febrero jurará como senador y en los primeros días de abril pedirá licencia y volverá a hacer campaña para pelear, una vez más, la Intendencia de Paysandú. Sabe que en las elecciones de octubre y también en el balotaje perdieron con el Frente Amplio, pero se tiene fe y cree que es otro escenario el que pondrá la gente arriba de la mesa. Si ello no ocurre, volverá al Senado pasadas las elecciones departamentales.

Cuando Juana le preguntó quién asumirá banca cuando tome licencia, le aclaró que no está decidido aún, habida cuenta de que su suplente es Carlos Moreira, actual intendente de Colonia, que tiene ganas de volver al Senado, pero esperará a terminar su mandato y sueña con entregarle la Intendencia a un correligionario.

Quien sigue en la línea de suplentes es Valeria Ripoll, quien estaría impedida de asumir en su condición de funcionaria pública. Aunque le llegó un rumor a Juana de que Shirley Valeria estaría dispuesta a renunciar a su empleo con tal de sentarse en los mullidos sillones del Senado.

Camino a las elecciones de mayo

Los blancos no se ponen de acuerdo y han decidido poner en modo “pausa” la evaluación electoral, la reflexión y la autocrítica. La mayoría entiende que pasado el necesario descanso de enero hay que asumir las cosas tal cual están y seguir para adelante “cinchando el carro”, como le dijo un senador a Juana. Lo importante ahora, sostiene el senador Da Silva, es dejar que los zapallos se acomoden en el carro y armar una campaña electoral de cara a las departamentales y salir a pelear departamento por departamento…

Mientras piensan en todo esto los principales dirigentes, WhatsApp va, WhatsApp viene sobre el futuro político que tendrá Lacalle Pou a partir del primero de marzo, cuando le ponga la banda a Yamandú Orsi. Algunos creen que debe asumir la banca y liderar desde allí la coalición republicana. Otros entienden que por su condición de expresidente no debe exponerse a los vaivenes del Parlamento y su peso político lo hará igualmente esencial en la interna partidaria.

Los blancos enfrentarán antes de mayo la convención nacional y la elección de un nuevo Directorio. No olvidemos que desde que tuvo que renunciar Pablo Iturralde, está dirigido en forma interina por Macarena Rubio. La idea que corre con bastante fuerza estos días, según supo Juana, es designar un nuevo Directorio con peso político propio, y nadie descarta la posibilidad de que la Esc. Beatriz Argimón retome la conducción de los blancos. Juana la consultó y no rehusó la respuesta. “Siento que tengo una experiencia acumulada, tengo un buen relacionamiento con todos los grupos del Partido” y agregó que está “dispuesta a tener un Directorio que recorra el país escuchando a la gente”.

Los blancos no paran de pelearse, de enfrentarse unos con otros. Pero esto recién empieza, pensó Juana cuando terminaba esta nota, y se dijo para sí “estos blancos pillos darán tela para cortar y notas para escribir durante los próximos cinco años”.