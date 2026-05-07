Justicia define este jueves si Moisés permanece con prisión domiciliaria

Condenado a 12 años

El 8 de abril, Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su padre el 25 de mayo de 2025. Su defensa apeló, el caso se instaló en la agenda pública por los abusos que las hermanas de Moisés relataron que sufrieron de parte de su padre durante varios años.

En ese contexto, la defensa pidió que Moisés espere el resultado de la apelación con arresto domiciliario total y tobillera, algo que fue concedido por la Justicia el pasado 20 de abril.

La fiscal del caso, Sabrina Flores, entiende que Moisés violó la medida al menos tres veces, según los registros de la tobillera, dijeron fuentes judiciales. El viernes fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde fue asistido por haber ingerido psicofármacos en un intento de suicidio, según su familia. Este martes fue dado de alta.

Cuando la Justicia dispuso el cumplimiento de arresto domiciliario, determinó que sea con doble monitoreo, tobillera electrónica, por un lado, y dispositivo baliza, por el otro.

La tobillera electrónica marca una zona de exclusión más amplia que sí se le pudo colocar, pero en el caso de la baliza, esta marca el límite exacto del domicilio y si la persona sale de la vivienda queda registrado ante la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).

En el caso del dispositivo baliza, el domicilio debe contar con la conexión de UTE regularizada, lo que no ocurría en el caso de la vivienda de Moisés Martínez. Por tanto, la baliza no se pudo instalar por no contar con el suministro eléctrico en regla, lo que se dio en las últimas horas.