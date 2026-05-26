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Cargar combustible por posible "desabastecimiento": las declaraciones de los vendedores de Nafta

Según la patronal el desabastecimiento se produciría por las medidas gremiales adoptadas por los sindicatos del rubro sumado a un aumento del combustible.

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) emitió una fuerte advertencia a la población y exhortó a cargar combustible a la brevedad ante el riesgo inminente de desabastecimiento.

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) emitió una fuerte advertencia a la población y exhortó a cargar combustible a la brevedad ante el riesgo inminente de desabastecimiento.

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La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) emitió una fuerte advertencia a la población y exhortó a cargar combustible a la brevedad ante el riesgo inminente de desabastecimiento. La situación responde a una serie de medidas gremiales adoptadas por el sindicato de Ancap (Fancap), combinadas con una probable suba en las tarifas a partir del 1° de junio.

Cronograma de medidas

Las distorsiones en el suministro comenzarán esta misma semana según han anunciado. El viernes 29 de mayo Fancap iniciará un paro de 24 horas a partir de las 14:00 horas que se extenderá hasta el sábado a las 14:00 horas. El lunes 1° de junio el sindicato aplicará un corte general a la realización de horas extras y a los cambios de turno por razones de servicio. A esto se suma la postura de la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible (UTTC), que ya anunció que limitará los viajes a un máximo de dos por camión y chofer ante cualquier paro de Fancap, y suspenderá las cargas los días sábados si hubo medidas de fuerza durante la semana.

Alta demanda y el interior en zafra

Federico de Castro, gerente de Unvenu, explicó que el pasado fin de semana ya se registraron problemas en la salida de combustible desde las plantas de Ancap. Alertó que la combinación de los paros con la expectativa de un aumento de precios disparará la demanda habitual, una presión que las estaciones de servicio no podrán satisfacer.

"Exhortamos a la población a que cargue combustible cuanto antes, porque no vamos a tener para abastecer en términos normales", señaló de Castro.

La preocupación es aún mayor en el interior del país debido a la actual época de zafra, lo que mantiene una demanda muy alta de gasoil que no podrá ser cubierta. Ante este escenario, el presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, indicó que algunos estacioneros evalúan o ya han optado por topear las ventas al público para estirar las reservas.