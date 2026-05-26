Cargar combustible por posible "desabastecimiento": las declaraciones de los vendedores de Nafta

Cronograma de medidas

Las distorsiones en el suministro comenzarán esta misma semana según han anunciado. El viernes 29 de mayo Fancap iniciará un paro de 24 horas a partir de las 14:00 horas que se extenderá hasta el sábado a las 14:00 horas. El lunes 1° de junio el sindicato aplicará un corte general a la realización de horas extras y a los cambios de turno por razones de servicio. A esto se suma la postura de la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible (UTTC), que ya anunció que limitará los viajes a un máximo de dos por camión y chofer ante cualquier paro de Fancap, y suspenderá las cargas los días sábados si hubo medidas de fuerza durante la semana.