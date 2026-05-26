La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) emitió una fuerte advertencia a la población y exhortó a cargar combustible a la brevedad ante el riesgo inminente de desabastecimiento. La situación responde a una serie de medidas gremiales adoptadas por el sindicato de Ancap (Fancap), combinadas con una probable suba en las tarifas a partir del 1° de junio.
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Cargar combustible por posible "desabastecimiento": las declaraciones de los vendedores de Nafta
Según la patronal el desabastecimiento se produciría por las medidas gremiales adoptadas por los sindicatos del rubro sumado a un aumento del combustible.