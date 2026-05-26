Este miércoles 27 de mayo, se llevará a cabo el seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, una instancia que es organizada por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC) y el Estudio Jurídico Cervieri Monsuárez.
Seminario
Fiscalía y expertos disertarán sobre estrategias para frenar piratería y delitos digitales
El seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, es organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando y el estudio jurídico Cervieri Monsuárez.