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Sociedad expertos | seminario | Fiscalía

Seminario

Fiscalía y expertos disertarán sobre estrategias para frenar piratería y delitos digitales

El seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, es organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando y el estudio jurídico Cervieri Monsuárez.

Especialistas abordarán el impacto de la piratería, la falsificación y delitos digitales, y estrategias para combatirlos.

Especialistas abordarán el impacto de la piratería, la falsificación y delitos digitales, y estrategias para combatirlos.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles 27 de mayo, se llevará a cabo el seminario “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, una instancia que es organizada por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC) y el Estudio Jurídico Cervieri Monsuárez.

La actividad reunirá a autoridades de la Fiscalía General de la Nación y especialistas que abordarán el impacto de la piratería, la falsificación y los delitos en entornos digitales, así como las estrategias para su prevención y combate.

Especialistas disertantes en el seminario

Participarán de la jornada la presidenta de la CALPYC, Dra. Virginia Cervieri; el gerente general de la Cámara de Comercio, Esc. Luis Bajac; la Fiscal Letrada de Flagrancia de 13° Turno, Dra. María Lucía Nogueira, entre otros expertos y referentes vinculados a la temática.

Asimismo, durante el seminario se desarrollará un taller y una exhibición de productos falsificados y legítimos de marcas reconocidas vinculadas a la vestimenta, el deporte y otros rubros.

Fecha:

Miércoles 27 de mayo.

Hora:

14:00 horas.

Lugar:

Rincón 454 (Montevideo).

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