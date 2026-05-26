UTEC se instalará en Las Piedras tras firmar convenio con la Intendencia de Canelones

UTEC, una oportunidad

Por su parte, la rectora de la UTEC, Valeria Larnaudie, destacó que el acuerdo permitirá ampliar la presencia de la universidad en nuevos territorios donde hasta ahora no tenía inserción. “Esta estrategia de espacios universitarios nos permite llegar co-creando junto a la comunidad, escuchando a las intendencias y a los actores locales para construir propuestas que respondan a las necesidades reales del territorio”, indicó.

Recordó que en el departamento hay “11.000 jóvenes entre 17 y 24 años que terminaron secundaria y podrían estar en la universidad y no están”, por lo que remarcó la importancia simbólica de la presencia universitaria en el departamento. “Ver estos edificios, cursos y una universidad cerca también hace que muchos jóvenes empiecen a pensar que ellos pueden ser universitarios”, afirmó.

Larnaudie anunció además el lanzamiento del Diploma en Gestión Inteligente del Transporte, orientado al sector logístico, cuyas inscripciones ya están abiertas y que comenzará el próximo 3 de junio.

Carácter simbólico

Desde el Gobierno de Canelones, la coordinadora del Gabinete Productivo, Margarita Zanotta, destacó el carácter simbólico de la instalación en el Parque Tecnológico Canario (PTC), un predio históricamente asociado al antiguo frigorífico de Las Piedras. “Hoy el desarrollo industrial ya no pasa solamente por fábricas con chimeneas, sino por la incorporación de nuevas tecnologías, software e informática aplicadas a la producción, que la UTEC se instale aquí es icónico”, afirmó.

En tanto, la coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind, aseguró que la llegada de UTEC representa “una alegría enorme” para el departamento y una herramienta de equidad territorial.

Voluntad y trabajo

Finalmente, el intendente Francisco Legnani destacó el trabajo conjunto entre la comuna y la UTEC para concretar el proyecto en tiempo récord.

Destacó además que una de las primeras propuestas formativas será el diploma en Gestión Inteligente del Transporte, el cual está alineado con los procesos de modernización y electrificación del transporte metropolitano que impulsa el departamento. “Cuando hay voluntad y trabajamos todos para el mismo lado, las cosas se concretan rápido. Esta es una enorme oportunidad para los jóvenes de Las Piedras, Progreso y de todo el departamento”, concluyó.