El proyecto de UTE, cuyas gestiones comenzaron en 2016, representa uno de los avances más importantes en infraestructura energética de las últimas décadas. La iniciativa comprendió la construcción de 350 kilómetros de línea de extra alta tensión en dos tramos: Tacuarembó-Chamberlain y Chamberlain-Salto.
Interconexión energética
UTE energizó el primer tramo del Anillo Eléctrico del Norte y fortalece la red nacional
UTE concretó la energización del primer tramo del Anillo Eléctrico del Norte de 500 kV, una obra estratégica que une Salto Grande con Tacuarembó y que apunta a fortalecer el sistema de interconexión eléctrica en Uruguay.