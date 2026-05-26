UTE energizó el primer tramo del Anillo Eléctrico del Norte y fortalece la red nacional

Esta situación generaba dificultades para garantizar un suministro estable y también limitaba el desarrollo de nuevos proyectos industriales y tecnológicos, como la instalación de data centers en el área metropolitana.

Frente a este escenario, UTE impulsó la creación de una red de 500 kV anillada, considerada más segura y eficiente que los sistemas radiales tradicionales.

Mayor estabilidad y nuevas oportunidades para el desarrollo

El cierre del Anillo Eléctrico del Norte permitirá mejorar la confiabilidad del sistema, reducir pérdidas técnicas y fortalecer la interconexión energética con Brasil y Argentina.

Además, la obra aumentará la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda eléctrica, facilitará futuros proyectos productivos y contribuirá al desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.

Desde UTE destacaron que esta infraestructura aportará mayor resiliencia y estabilidad a la red nacional, consolidando una plataforma energética acorde a las necesidades del Uruguay del futuro.