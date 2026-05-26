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Sociedad

Interconexión energética

UTE energizó el primer tramo del Anillo Eléctrico del Norte y fortalece la red nacional

UTE concretó la energización del primer tramo del Anillo Eléctrico del Norte de 500 kV, una obra estratégica que une Salto Grande con Tacuarembó y que apunta a fortalecer el sistema de interconexión eléctrica en Uruguay.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El proyecto de UTE, cuyas gestiones comenzaron en 2016, representa uno de los avances más importantes en infraestructura energética de las últimas décadas. La iniciativa comprendió la construcción de 350 kilómetros de línea de extra alta tensión en dos tramos: Tacuarembó-Chamberlain y Chamberlain-Salto.

Además, incluyó una nueva subestación de transmisión en Chamberlain, la ampliación de la subestación de Melo y la interconexión con Salto Grande.

Una red eléctrica preparada para el crecimiento del país

En los últimos años, el sistema eléctrico uruguayo enfrentó limitaciones para responder al crecimiento del consumo y a la incorporación de nuevos generadores de energía. La red existente de 150 kV comenzó a operar cerca de su capacidad máxima, mientras que el eje principal de 500 kV, instalado hace más de 45 años, no registraba transformaciones significativas.

Esta situación generaba dificultades para garantizar un suministro estable y también limitaba el desarrollo de nuevos proyectos industriales y tecnológicos, como la instalación de data centers en el área metropolitana.

Frente a este escenario, UTE impulsó la creación de una red de 500 kV anillada, considerada más segura y eficiente que los sistemas radiales tradicionales.

Mayor estabilidad y nuevas oportunidades para el desarrollo

El cierre del Anillo Eléctrico del Norte permitirá mejorar la confiabilidad del sistema, reducir pérdidas técnicas y fortalecer la interconexión energética con Brasil y Argentina.

Además, la obra aumentará la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda eléctrica, facilitará futuros proyectos productivos y contribuirá al desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.

Desde UTE destacaron que esta infraestructura aportará mayor resiliencia y estabilidad a la red nacional, consolidando una plataforma energética acorde a las necesidades del Uruguay del futuro.

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