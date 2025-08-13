Hacete socio para acceder a este contenido

Carlos Albisu | Adeoms |

Un límite

Carlos Albisu limitó licencias sindicales en Salto, Adeoms asegura que es una medida "arbitraria"

El intendente de Salto fijó un tope anual y nuevas condiciones para el uso de licencias sindicales, Adeoms denuncia "agresión" e intento de "desprestigio".

El intendente Carlos Albisu firmó una resolución que obliga a la dirigencia del sindicato municipal Adeom Salto a acudir a sus puestos de trabajo y cumplir con las tareas asignadas, salvo que cuenten con licencia sindical formalmente aprobada. La medida busca poner fin a lo que el gobierno departamental califica como “abusos” prolongados sin marco regulatorio claro.

Nueva normativa

La resolución establece que las licencias sindicales deberán solicitarse por expediente electrónico. La solicitud debe presentarse con al menos dos días hábiles de antelación, aunque en casos de urgencia o imprevistos, se permitirá una comunicación con un día hábil previo. Además, se fijó un tope anual de 400 jornales para toda la dirigencia de Adeom, como mecanismo de límite a la extensión de esta prerrogativa.

El intendente defendió la medida como necesaria para compatibilizar el ejercicio del derecho sindical con los intereses públicos y el correcto funcionamiento de los servicios municipales. Subrayó que, a pesar de distinguir entre dirigentes responsables y otros que hace mucho tiempo que no estaban en sus puestos de trabajo, era imprescindible regularizar esta situación.

Desde hace más de diez años, Adeoms operaba sin un acuerdo vigente que regulase el uso de licencias sindicales. La ausencia de ese marco generó vacíos que, según el gobierno, derivaron en licencias extensas, muchas sin justificación ni control.

En paralelo, se anunció que se iniciará la elaboración de un nuevo convenio colectivo entre la Intendencia y Adeoms para establecer pautas claras y actualizadas sobre este tema.

Reacción de Adeoms

Desde Adeoms, la resolución fue recibida como una agresión al derecho sindical. El sindicato la calificó como un intento de “desprestigiar la organización” y afirmó que la medida busca dificultar el funcionamiento de los representantes gremiales.

En un comunicado difundido tras la movilización del 12 de agosto, ADEOMS sostuvo que el gobierno departamental “eligió comenzar su gestión enfrentándose a los trabajadores”, recortando derechos y “atacando a la organización sindical” pese a las señales de apertura al diálogo. El sindicato denunció una “campaña permanente para estigmatizar” a las y los funcionarios municipales, responsabilizándolos de la situación económica de la comuna, mientras —según señalan— se realizan designaciones directas y se otorgan compensaciones.

“Los derechos conquistados se defienden, el retroceso no es opción”, advirtió el gremio, que reafirmó su compromiso con la negociación colectiva pero aseguró que no renunciará a las medidas de lucha cuando se intenten “destruir derechos y conquistas históricas”. La organización subrayó su orgullo por “la tradición de lucha” de más de 70 años y reiteró que continuará apostando al diálogo, aunque “eso no significa renunciar” a la movilización en las calles.

