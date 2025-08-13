Fratti vs. Da Silva: "Mientras él jugaba al rugby, yo curaba bichera"

A su turno, Fratti no dejó pasar la oportunidad y, apenas tomó la palabra, devolvió con ironía: “El senador Da Silva dice que coincide conmigo en que vivimos en el mismo barrio, pero quiero aclarar que eso es un error. Yo vivo ahí coyunturalmente cuando estoy en Montevideo; porque yo vivo en una chacra a 12 kilómetros de la ciudad de Melo". Además, aclaró que han coincidido en las actividades a las que los invitan por el cargo que ocupan, pero aseguró que no hay tales coincidencias.