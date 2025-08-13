La interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores, comenzó con un intercambio inesperado. El miembro interpelante, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, inició su intervención con una curiosa exposición de las coincidencias que compartía con Fratti: “Los dos vivimos en Punta Carretas y producimos en Cerro Largo, y tenemos cada uno de nosotros nuestros antecedentes en el mundo agropecuario”.
"No estamos todos en lo mismo"
Fratti vs. Da Silva: "Mientras él jugaba al rugby, yo curaba bichera"
En plena interpelación, Fratti respondió con picardía a las coincidencias señaladas por Da Silva y remarcó las diferencias en las trayectorias de ambos.