Análisis del Concurso Oficial del Carnaval 2025

Sobre el concurso, entiendo que la definición no debería salir de Doña Bastarda y Asaltantes con Patente. A mi gusto el mejor espectáculo en términos generales es el de la familia Abellá, pero el fixture y el hecho de haber ido antes en la tercera rueda, puede jugarle a favor a los de Daniel Pascale.

En un segundo escalón vienen La Gran Muñeca, Queso Magro y La Trasnochada. La murga del Buceo siento que llegó con posibilidades de pelear a esta instancia, pero las actuaciones de sus rivales la relegaron. Queso Magro tiene el mejor medio de murgas, pero les puede jugar en contra el tema coral.

Luego colocaría a La Mojigata, con un peso brutal en lo textual, a La Nueva Milonga que si bien no está en un buen año, tiene su fuerte en lo coral que le va a permitir escalar unos lugares. Seguidas a estas murgas, Cayó la Cabra, que volvió a un nivel más que interesante y ojalá pueda mantenerse.

Finalmente, a gusto personal, coloco a Curtidores de Hongos y Jardín del Pueblo, que tienen sus fortalezas en diferentes aspectos pero que las veo lejos de los primeros lugares.

Sociedad de negros y lubolos

Esta es la otra categoría que ya está cerrada y que nivel que mostraron. Me sucede algo particular y es que me cuesta encontrar un claro ganador porque los cuatro espectáculos transitan lugares muy diferentes y tienen argumentos de sobra para ser primer premio.

Pero si hay que jugársela, me vuelco a Yambo Kenia por ser el espectáculo más candombero que se mostró. En segundo lugar Valores que tiene la historia que más me gusta y que si bien mostró un crecimiento durante el concurso, el hecho de no haber sido del todo regular le puede jugar en contra.

Muy pero muy por debajo coloco a Integración y a La Sara del Cordón, dos conjuntos a los que también les costó la regularidad durante sus pasadas por el Teatro de Verano.

Parodistas

Categoría que desde años nos viene mostrando un crecimiento en el nivel y los conjuntos se refuerzan para estar a la altura de sus rivales, lo que nos da la posibilidad de ver espectáculos maravillosos.

No tengo dudas que el espectáculo que más me gusta este año es el de Momosapiens que tiene la mejor historia y mejor conexión entre las parodias, sumado a un elenco actoral maravilloso en el que Federico Pereyra se perfila para ser figura máxima de este Carnaval.

Si bien es uno de los conjuntos que queda por pasar, de repetir lo hecho en las ruedas anteriores, Caballeros debería quedarse con el segundo lugar, seguido por Adam´s y Los Muchachos cerrando la clasificación.

Revistas

Otra categoría a la que hay que agradecerle el crecimiento Carnaval tras Carnaval, con tres espectáculos más que interesantes y muy bien desarrollados.

Siento que Tabú es el gran favorito a quedarse con la categoría con tres ruedas que rozaron la excelencia y con la mejor historia que es muy bien llevada adelante por sus actores, Candela Lofriego y Esteban Casteriana.

El segundo va a depender de lo que haga La Compañía esta noche, porque si bien no es la historia que más me gusta, su fuerte está en el baile que es lo que más incide en esta categoría, lo que le puede jugar a favor. Gala 1985 completó tres ruedas de continuo crecimiento y se mantiene a la expectativa.

Humoristas

Creo que fue la categoría que menos nivel mostró y me cuesta definirme por un claro ganador pero porque realmente no me terminó de convencer ningún espectáculo. Hoy el conjunto que pica en punta son Los Rolin por haber sido los más parejos en las tres ruedas.

Sociedad Anónima tuvo una muy mala primera rueda, mejorando notoriamente en su segundo pasaje, lo que hace que hoy en caso de continuar su mejoría, puede llegar a arrebatar ese primer lugar.

Finalmente, Los Chobys, muy lejos de su nivel en años anteriores, está un escalón por debajo de sus dos competidores.