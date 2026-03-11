Hacete socio para acceder a este contenido

Cuatro figuras homenajeadas

"Héroes del Bicentenario": Cámara de Diputados homenajeará a Rafael Radi y Ney Castillo

La Cámara de Diputados lanzará este jueves el programa "Héroes Contemporaneos del Bicentenario", un reconocimiento a "uruguayos que dejan huella".

Rafael Radi y Ney Castillo.

 Fotos: Foco/Uy
Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves 12, sobre las 18:00, la Presidencia de la Cámara de Diputados realizará un acto "inédito" en el marco del Bicentenario Nacional, y es que el órgano lanzará el programa "Héroes Contemporaneos del Bicentenario". Iniciativa, que, según un comunicado de prensa de la cámara baja, "rinde homenaje a quienes hoy, con responsabilidad y compromiso, hacen de Uruguay un país más digno, más solidario y más justo".

Cuatro figuras serán homenajeadas en la ceremonia a celebrarse el día de mañana: Se tratan de Rafael Radi, científico que lideró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia y fue una de las caras mas visibles en la lucha contra el Covid-19, y Ney Castillo, médico que desde la Fundación Peluffo Giguens dedica su vida a curar el cáncer infantil.

"Dos vidas entregadas al bien común. Dos ejemplos de que es posible construir un Uruguay mejor desde la vocación y el compromiso cotidiano", sostiene el comunicado.

La nómina de homenajes la completan Ana Ribeiro, historiadora de destacada labor en la preservación de la memoria nacional y del estudio detallado de José Gervasio Artigas, y Gabriela Jost, referente de la sociedad civil organizada Madres del Cerro: "Cuatro trayectorias distintas, un mismo mensaje: los héroes de hoy están entre nosotros".

El mencionado programa se extenderá desde abril a diciembre de este año, y se realizarán ceremonias mensuales en el Palacio Legislativo, las cuales se transmitirán en vivo en el canal de Youtube del Parlamento.

¿Cómo postularse?

Las postulaciones para ser reconocido como Héroe Contemporáneo del Bicentenario pueden realizarse a través de la página web del Parlamento uruguayo (www.parlamento.gub.uy). Personas, instituciones y organizaciones de todo el país están habilitadas para postularse o postular a referentes de su comunidad.

