"Héroes del Bicentenario": Cámara de Diputados homenajeará a Rafael Radi y Ney Castillo

La nómina de homenajes la completan Ana Ribeiro, historiadora de destacada labor en la preservación de la memoria nacional y del estudio detallado de José Gervasio Artigas, y Gabriela Jost, referente de la sociedad civil organizada Madres del Cerro: "Cuatro trayectorias distintas, un mismo mensaje: los héroes de hoy están entre nosotros".

El mencionado programa se extenderá desde abril a diciembre de este año, y se realizarán ceremonias mensuales en el Palacio Legislativo, las cuales se transmitirán en vivo en el canal de Youtube del Parlamento.

¿Cómo postularse?

Las postulaciones para ser reconocido como Héroe Contemporáneo del Bicentenario pueden realizarse a través de la página web del Parlamento uruguayo (www.parlamento.gub.uy). Personas, instituciones y organizaciones de todo el país están habilitadas para postularse o postular a referentes de su comunidad.