Petroleros arden en el Golfo Pérsico tras ataque; Irak cerró sus puertos

Hasta el momento se sabe que un miembro de la tripulación murió y 38 fueron rescatados tras el ataque contra los petroleros, informó el teniente general Saad Maan, jefe del departamento de relaciones con los medios del Servicio de Seguridad del país.

"Dos petroleros fueron objeto de un cobarde ataque que tuvo lugar en aguas territoriales iraquíes (...) Treinta y ocho miembros de las tripulaciones fueron rescatados y uno murió", señaló.

Uno de los buques que se incendian en el Golfo Pérsico es el SafeSea Vishnu, de propiedad estadounidense, según Tanker Trackers, agencia de inteligencia marítima que rastrea envíos de petróleo. El otro es el Zefyros, de propiedad griega, según agencias.

Tres petroleros

En total fueron tres los barcos atacados. Dos de las embarcaciones sufrieron daños, mientras que una tercera —un carguero de bandera tailandesa identificado por la marina de Tailandia como el Mayuree Naree— se incendió tras ser alcanzada frente a la costa de Omán.

Según las autoridades marítimas tailandesas, el buque fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo.

La marina de Omán acudió al lugar para asistir en el rescate y evacuación de 20 tripulantes, todos tailandeses, de los que tres resultaron heridos.

El Gobierno de Irán se atribuyó la autoría de este ataque.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)