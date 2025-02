Integración fue el primer conjunto sancionado de Carnaval: ¿Cuál es el motivo?

“Nos dieron la opción de perder puntos y arriesgarnos, pero no teníamos otra opción. Uno de los no inscriptos era un músico que para nosotros es una pieza fundamental del espectáculo”, agregó.

Gularte contó que tuvieron la opción de que todos los directores firmaran para no ser sancionados, “pero uno de los directores no firmó” y posteriormente agradeció a quienes sí lo hicieron: Carlos Larraura (Yambo Kenia), Alfonso Pintos (La Sara del Cordón) y Schubert Pérez (Herencia Ancestral) por “la solidaridad con nosotros”.

Las dificultades para las inscripciones

No es la primera vez que sucede algo de esta índole en el Carnaval, en dónde un componente aparece en una lista pero no en la que tiene la Intendencia. “Todo es por informática y se cierran días en que los funcionarios no trabajan y no hay manera de comunicarse con nadie”, sostuvo Gularte.

Contó que las inscripciones son de a un componente y que los integrantes del Desfile de Llamadas “no van directo al Concurso Oficial” por lo que hay que volver a “fichar y meter a la gente en la lista”.

“Siempre pasan cosas, uno le da el alta de inscripción y parece que el Sistema no está funcionando y uno se queda tranquilo”, algo que se le suma al armado del espectáculo para el Concurso “que es un montón”.