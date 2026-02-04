Caso Conexión Ganadera: extienden investigación hasta julio de 2027

En la misma instancia, la Justicia dispuso la extensión de las medidas cautelares vigentes para los tres socios imputados hasta el 10 de agosto de este año, punto que contó con el aval de todos los abogados defensores. De esta manera, Pablo Carrasco continuará en prisión efectiva en el centro de Puntas de Rieles por los delitos de estafa y lavado de activos, mientras que su esposa, Ana Iewdiukow, permanecerá recluida en la cárcel de Florida bajo las mismas imputaciones.