Conexión Ganadera | Investigación | Gustavo Basso

Aún hay tela por cortar

Caso Conexión Ganadera: extienden investigación hasta julio de 2027

Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria por el delito de estafa en el edificio Imperiale de Punta del Este.

Extienden investigación de Conexión Ganadera hasta julio de 2027.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, resolvió este miércoles prorrogar la investigación penal sobre el fideicomiso agro pecuario Conexión Ganadera hasta el 17 de julio de 2027. La decisión, tomada a solicitud del fiscal Enrique Rodríguez, otorga un año adicional al plazo previsto originalmente para que el Ministerio Público presente la acusación formal en una causa que involucra a unos 4.000 inversores damnificados y pérdidas estimadas en 250 millones de dólares.

En la misma instancia, la Justicia dispuso la extensión de las medidas cautelares vigentes para los tres socios imputados hasta el 10 de agosto de este año, punto que contó con el aval de todos los abogados defensores. De esta manera, Pablo Carrasco continuará en prisión efectiva en el centro de Puntas de Rieles por los delitos de estafa y lavado de activos, mientras que su esposa, Ana Iewdiukow, permanecerá recluida en la cárcel de Florida bajo las mismas imputaciones.

Por su parte, Daniela Cabral, viuda del socio fundador Gustavo Basso, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria por el delito de estafa en el edificio Imperiale de Punta del Este.

Durante la audiencia se analizó la posibilidad de que Cabral modificara su lugar de reclusión. Su abogado, Pablo Donnángelo, anunció inicialmente que pediría el traslado a un nuevo domicilio de carácter “reservado” debido a un “ambiente de extrema hostilidad, que es pública y notoria”. El profesional atribuyó esta situación a “algunos operadores” que buscarían que el proceso “no se lleve con las garantías” correspondientes para presionar a la fiscalía y al Poder Judicial.

Ante estas afirmaciones, la jueza Olivera sostuvo que la sede judicial no se ha sentido presionada y que ha resuelto según lo que corresponde en cada etapa del proceso. Finalmente, tras cuestionamientos sobre la pertinencia de mantener la reserva del nuevo domicilio y si este cumpliría con las condiciones adecuadas, la defensa de Cabral decidió suspender la solicitud de traslado, por lo que la imputada permanecerá en su residencia actual de la zona de Playa Brava.

