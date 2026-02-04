La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, resolvió este miércoles prorrogar la investigación penal sobre el fideicomiso agro pecuario Conexión Ganadera hasta el 17 de julio de 2027. La decisión, tomada a solicitud del fiscal Enrique Rodríguez, otorga un año adicional al plazo previsto originalmente para que el Ministerio Público presente la acusación formal en una causa que involucra a unos 4.000 inversores damnificados y pérdidas estimadas en 250 millones de dólares.
Aún hay tela por cortar
Caso Conexión Ganadera: extienden investigación hasta julio de 2027
Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria por el delito de estafa en el edificio Imperiale de Punta del Este.