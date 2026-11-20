El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolvió iniciar una investigación administrativa de carácter urgente para esclarecer el proceder de sus equipos técnicos en el abordaje de un hombre mayor que falleció esta semana, luego de permanecer varias horas caído en una plaza del barrio Buceo. La decisión fue anunciada este jueves por el titular de la cartera, Gonzalo Civila, quien expresó el pesar de las autoridades ante el desenlace y aseguró que el organismo llegará hasta las últimas consecuencias para determinar eventuales responsabilidades.
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Según la reconstrucción oficial brindada por el ministro, la primera alerta sobre la situación del hombre ingresó el pasado domingo alrededor de las 18:00 horas. Menos de una hora después, un equipo ministerial se hizo presente en el espacio público, donde dialogó con el ciudadano. En esa primera instancia, el hombre manifestó su negativa a ser trasladado a un refugio del Mides o a recibir asistencia médica, por lo que los funcionarios optaron por mantener un esquema de seguimiento en el lugar.
De acuerdo con el relato de Civila, los técnicos realizaron sucesivas visitas de monitoreo cerca de la medianoche del domingo y durante la madrugada del lunes, con el objetivo de persuadirlo para que aceptara el traslado. Sin embargo, recién el lunes a las 14:00 horas, al constatar que el hombre se encontraba dolorido y en una situación de riesgo evidente, se solicitó la intervención de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que efectuó su traslado a un centro asistencial.
Investigación
El foco central de la indagatoria interna apunta a establecer por qué no se requirió asistencia médica de urgencia en las tres intervenciones previas al lunes por la tarde. "Queremos investigar exhaustivamente cómo procedieron los equipos. Nosotros tenemos una clara instrucción de que si una persona está en riesgo sanitario lo primero que hay que hacer es llamar al SAME", enfatizó Civila, adelantando que, de comprobarse omisiones o fallas en el protocolo, el ministerio aplicará las sanciones correspondientes.
El hombre, oriundo del departamento de Rivera y radicado en Montevideo desde hacía tres décadas —quien ya contaba con registros de intervenciones previas por parte de la cartera—, falleció el martes a causa de un paro cardiorrespiratorio.