Investigación

El foco central de la indagatoria interna apunta a establecer por qué no se requirió asistencia médica de urgencia en las tres intervenciones previas al lunes por la tarde. "Queremos investigar exhaustivamente cómo procedieron los equipos. Nosotros tenemos una clara instrucción de que si una persona está en riesgo sanitario lo primero que hay que hacer es llamar al SAME", enfatizó Civila, adelantando que, de comprobarse omisiones o fallas en el protocolo, el ministerio aplicará las sanciones correspondientes.

El hombre, oriundo del departamento de Rivera y radicado en Montevideo desde hacía tres décadas —quien ya contaba con registros de intervenciones previas por parte de la cartera—, falleció el martes a causa de un paro cardiorrespiratorio.