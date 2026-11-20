Por ser tercero en la Anual

La aspiración máxima del tricolor en este cierre del Clausura es el tercer lugar de la Tabla Anual. Para alcanzar el segundo puesto, Nacional no solo depende de un triunfo, sino que necesitaría golear por una diferencia de ocho tantos, un margen prácticamente impensado en el fútbol actual y más aún ante un Cerro que pelea por mantener la categoría y evitar el descenso a Segunda División. A su vez, el conjunto albo deberá prestar atención a lo que ocurra con Liverpool: el campeón del Clausura iguala a Nacional en unidades, pero cuenta con mejor saldo de goles.

En la parte alta de la Tabla Anual, Peñarol ya cerró su participación con 69 puntos, seguido por Montevideo City Torque con 65, Deportivo Maldonado con 63 y tanto Liverpool como Nacional con 62 unidades. Así, el equipo de Carreño no solo está obligado a resolver su propio partido, sino también a depender de resultados ajenos en una temporada irregular para el club, en la que el ciclo del actual entrenador logró atenuar en parte un año complejo.

En paralelo, ya quedó confirmada la programación para el siguiente desafío en la Copa AUF Uruguay. La Mesa Ejecutiva del certamen fijó la semifinal entre Nacional y Montevideo City Torque para el próximo jueves 26 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en la ciudad de Durazno.

Aunque en la víspera existió la chance de postergar el encuentro para el 1 de diciembre, finalmente se resolvió mantener y reafirmar la fecha estipulada originalmente. La elección del escenario duraznense responde a la necesidad de disputar el partido en cancha neutral —sin condición de localía para ninguno de los dos equipos— y a la imposibilidad de utilizar el Estadio Centenario en esta instancia.