El caso de Hernández y el Hospital Policial

Carrera fue imputado por la causa que investiga presuntas irregularidades mientras oficiaba de director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017 respecto a la internación en el Hospital Policial de Víctor Hernández, un hombre que fue herido de bala en 2012 en La Paloma (Rocha) presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada en frente a la vivienda de la víctima.

Puntualmente, los delitos que se le imputan tienen que ver con el uso irregular del Hospital Policial por parte de Hernández a partir del 24 de julio de 2013 y por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera argumentó que su proceder se debió a motivos "humanitarios".

Las imputaciones y los reveses para Fleitas

La defensa de Carrera planteó la prescripción de los delitos antes del 11 de junio de 2015, diez años antes de la fecha en la que fue imputado, pero la Justicia no hizo lugar y el caso avanzó hasta el juicio oral que se inició este lunes.

El 11 de junio de 2025 fue imputado por los delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. Luego, un Tribunal de Apelaciones revocó la imputación por el delito de falsificación ideológica y mantuvo los otros dos.

Fleitas solicitó en dos ocasiones que Carrera cumpliera prisión domiciliaria y uso de tobillera, pero la Justicia resolvió que cumpliera las medidas cautelares de cierre de frontera y fijación de domicilio, lo que fue confirmado también por un Tribunal de Apelaciones en dos instancias.

En el juicio, la fiscal Fleitas reclama una condena de cuatro años de cárcel, la suspensión de sus derechos para ocupar funciones en el Estado por tres años y una multa de 1.000 unidades reajustables (UR).