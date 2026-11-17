Ciudad Vieja, turismo cultural. Alexis Noquet

Canelones combina balnearios como Atlántida y La Floresta con bodegas, paisajes rurales y propuestas gastronómicas. El Museo de la Uva y el Vino permite conocer la tradición vitivinícola departamental, junto con celebraciones populares y fiestas vinculadas a la cultura rural y productiva. La Iglesia Cristo Obrero —Patrimonio Mundial de la UNESCO—, Mirador El Águila y Paseo Gastronómico de Parque del Plata suman atractivos, junto a espacios verdes, propuestas accesibles y turismo de estancia.

Chacra Canelones Alexis Noquet

Su franja costera abarca 65 kilómetros y 40 balnearios con servicios, paradores y el programa de accesibilidad Mar al Alcance. A los íconos patrimoniales se suman el homenaje Un Sol para Atlántida, la riqueza botánica del Jardín Histórico Quinta Capurro en Santa Lucía, Casona Museo del Parador Tajes y las opciones recreativas y de entretenimiento del Parque Roosevelt. Además, como origen de más del 80% del vino uruguayo, destaca por sus bodegas de tradición familiar, junto a grandes convocatorias como el espectáculo masivo “Canelones Suena Bien”.

Productos artesanales y profundas raíces rurales en el Centro-Sur

Trinidad, capital del departamento de Flores, invita a visitar las Grutas del Palacio, atractivo geológico del Geoparque Mundial UNESCO, y a conocer los talleres de elaboración de alfajores artesanales.

Florida acerca al campo mediante visitas a tambos y experiencias vinculadas a la producción lechera en Cardal, además de propuestas de turismo rural en Villa 25 de Mayo. Durazno, en la zona de Cerro Chato y Valentines —área de encuentro entre departamentos—, invita a disfrutar de cabalgatas, caminatas, producción orgánica y talleres de cocina casera.

Grutas Carlos Reyles, Durazno.

San José completa el recorrido con experiencias de turismo rural, enoturismo y visitas a viñedos y bodegas boutique en Mal Abrigo, además de la tradición quesera de Ecilda Paullier.

Bodegas Rovere, San José. Javier Villasuso

Paisaje costero, viñedos y olivares en el Este

Maldonado destaca por la calidad de sus playas en toda la franja costera, principal motivador del destino. También se manifiesta el nuevo lujo, con experiencias que priorizan la privacidad, el bienestar y la conexión con el entorno, a través de propuestas de yoga, masajes y retiros en José Ignacio, y navegaciones privadas desde Punta del Este.

Punta del Este - Maldonado Pablo La Rosa

El departamento combina, además, paisajes de sierras, vino y aceite de oliva. La propuesta enoturística incluye recorridos por viñedos, degustaciones de vinos y experiencias gastronómicas con productos locales, en escenarios que ofrecen vistas al océano y las sierras. Pueblo Edén suma el atractivo de sus paisajes e identidad rural. En oleoturismo, se pueden recorrer olivares, realizar catas y elaborar aceite propio, mientras el MACA y la Fundación Cervieri Monsuárez aportan arte y cultura en la zona.

En Rocha, el océano y las lagunas conviven con propuestas de enoturismo, gastronomía local en Laguna de Rocha y producción artesanal de quesos, además de experiencias de senderismo interpretativo y proyectos de regeneración ambiental en la Reserva Cerro Negro (Sierras de Rocha).

Playa Punta de Diablo, Rocha. Pablo La Rosa

Lavalleja invita a descubrir el oleoturismo en San Francisco de las Sierras, sobre la Ruta 12, con recorridos por olivares, visitas a almazaras y catas sensoriales de aceites. A esta propuesta se suma el Geoparque Mundial UNESCO Manantiales Serranos, un territorio de sierras y formaciones geológicas que invita a explorar el Cerro Arequita, Salto del Penitente y Villa Serrana, con experiencias de senderismo, cabalgatas y actividades de aventura. También ofrece propuestas de astroturismo para descubrir los cielos serranos.

Cabalgatas Javier Villasuso

Treinta y Tres destaca el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, donde se encuentra la Laguna y Cascada de los Olivera, junto con propuestas de turismo rural que permiten disfrutar de gastronomía criolla, actividades de campo y tradiciones locales. La oferta se complementa con alojamientos en posadas de campo y una variada producción artesanal de dulces, chocolates y licores.

Termas, ríos y naturaleza pura en el Litoral Norte

Salto y Paysandú concentran el corredor termal con sus complejos Daymán, Arapey, Guaviyú y Almirón (de aguas saladas), que ofrecen descanso y piscinas todo el año. La oferta se amplía con experiencias termales en establecimientos rurales.

Termas Daymán Serrana Díaz

Paysandú tiene además el Área Protegida Montes del Queguay con oferta de ecoturismo y naturaleza, el río Uruguay a la altura de la Meseta de Artigas con su valor patrimonial y mirador panorámico, y el poblado de Casa Blanca, de impronta industrial y con una tradicional pulpería que aún permanece abierta. En materia gastronómica se destacan los platos a base de pescado fresco y el emblema dulce del tradicional postre Chajá.

Por otra parte, en Salto se suman la pesca, cabalgatas y otras experiencias de turismo de naturaleza, que permiten descubrir los paisajes y entornos naturales del departamento.

Ciudad de Salto Carlos Contrera

Artigas combina el turismo minero, los safaris guiados por las canteras de El Catalán y la identidad de sus gemas, con el Museo de la Piedra Preciosa, talleres artesanales y joyerías en la capital departamental, mientras que Bella Unión fusiona cultura fronteriza, caña de azúcar, los paseos náuticos y la biodiversidad del área protegida Rincón de Franquía.

Pueblos con historia, tradición quesera y vinos de autor en el Litoral Sur

Colonia del Sacramento exhibe el Barrio Sur Histórico —Patrimonio Mundial por la UNESCO— y el Complejo Turístico Nicolás Mihanovich, integrado por la Plaza de Toros y el Frontón del Real de San Carlos. Este último fue reinaugurado en octubre de 2026, tras su recuperación.

Sobre el eje de la Ruta 21, en el entorno de Carmelo, Colonia Estrella y la Calera de las Huérfanas, el enoturismo cobra protagonismo con recorridos por viñedos y experiencias vinculadas a la cultura del vino. Este último sitio, de gran valor patrimonial, también permite conocer parte de la historia de la vitivinicultura uruguaya, ya que allí los jesuitas fueron pioneros en el cultivo de la vid. A esta propuesta se suma la experiencia patrimonial del Almacén de la Capilla.

Viñedo Serrana Díaz

La ruta quesera de Nueva Helvecia, Colonia Valdense y La Paz preserva la herencia inmigrante con variedades tradicionales como Colonia, Yamandú, Zapicán y el galardonado Landkäse sardo con pimienta (medalla de oro en ExpoQueijo Brasil 2026 y finalista Super Gold).

Río Negro reúne el Paisaje Industrial Fray Bentos —ex Frigorífico Anglo, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO— y el atractivo del balneario Las Cañas. La propuesta del departamento combina naturaleza y diversidad cultural, con actividades de kayakismo para toda la familia, la herencia de la inmigración rusa en San Javier, el encanto ribereño de Nuevo Berlín y el acceso al área protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Paseos urbanos, Río Negro.

Soriano reúne historia, patrimonio y un fuerte vínculo con los cursos de agua. Su capital, Mercedes, se encuentra a orillas del Río Negro con una de las ramblas más bellas del país, marco natural del movimiento cultural Jazz a la Calle. La propuesta incluye Villa Soriano —uno de los poblados más antiguos de Uruguay— con su casco histórico y muelle de embarcaciones, las actividades náuticas y el turismo fluvial en los ríos Uruguay, Negro y San Salvador, la riqueza agrícola e histórica de Dolores y el entorno recreativo de la Represa de Palmar, donde se puede disfrutar de la pesca y los paseos en bote.

Tierra de gauchos, frontera abierta y paisajes sorprendentes del Norte

Cerro Largo combina naturaleza, tradición e historia. La propuesta abarca la costa de Lago Merín, el legado cultural de Melo junto a la casa de Juana de Ibarbourou y el patrimonio de la Posta del Chuy. El departamento también destaca el puente internacional Barón de Mauá en Río Branco y la biodiversidad del Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos.

Rivera combina el dinamismo comercial y de compras, complementado con la oferta de bodegas y estancias rurales, junto a la identidad minera de Minas de Corrales. A su vez, el Valle del Lunarejo despliega un paisaje de cerros, quebradas, arroyos, cañadas y monte nativo, ideal para el turismo de naturaleza.

Senderismo Valle Lunarejo Balvano

Tacuarembó resguarda las raíces gauchas en las vivencias de estancias tradicionales y en su evento anual insignia: “La Fiesta de la Patria Gaucha”, complementadas por el campeonato de asadores en noviembre. En Valle Edén se destacan el puente colgante, la antigua estación y el Museo Carlos Gardel, junto con experiencias de astroturismo para descubrir y disfrutar de sus cielos nocturnos. Hacia el sur, la península de San Gregorio de Polanco ofrece playas de agua dulce, un circuito de murales de arte urbano y la producción de caviar.

Valle Edén Balvano

Tu próxima experiencia empieza acá

Desde recorridos patrimoniales hasta propuestas gastronómicas y de naturaleza, la oferta turística reúne opciones para todos los gustos. Cada destino ofrece la combinación exacta de tranquilidad y aventura para disfrutar durante todo el año. Armá tu viaje y dejate sorprender por Uruguay.

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