Cientos de detenidos en Francia por disturbios durante el paro general

Las autoridades temen que las acciones se conviertan en disturbios ya que las manifestaciones carecen de una organización centralizada y un formato unificado. Ante la situación, unos 80.000 agentes de policía se han desplegado para mantener el orden.

Recortes en Francia

En julio pasado, el ya ex primer ministro, Francois Bayrou, presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que preveía ahorros de 43.800 millones de euros en varias partidas presupuestarias frente a los 40.000 millones inicialmente planeados.

Este aumento se explicó con el "empeoramiento de la situación" de seguridad mundial, por lo que el Ministerio de Defensa tenía previsto recibir 3.500 millones adicionales.

Para reducir el déficit presupuestario del actual 5,4% hasta el 4,6% del producto interno bruto (PIB) en 2026, Bayrou afirmó que "los franceses deben trabajar más", proponiendo convertir dos días festivos en laborales (entre ellos el Día de la Victoria sobre el fascismo, celebrado en Europa el 8 de mayo) e introducir una "contribución de solidaridad" para los ciudadanos más ricos.

Últimamente, el ambiente en el país se ha ido caldeando progresivamente. Los medios franceses han estado informando sobre llamamientos en redes sociales a un boicot total e indefinido en Francia a partir del 10 de septiembre, en protesta contra las medidas de austeridad.

