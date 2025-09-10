Hacete socio para acceder a este contenido

protestas |

bloqueos y enfrentamientos

Cientos de detenidos en Francia por disturbios durante el paro general

Los franceses protestan contra los recortes en el presupuesto justificados por el gobierno en la necesidad de prepararse para una guerra.

Protestas en Francia.

Protestas en Francia.

 Imagen tomada de X
El número de personas detenidas durante las masivas protestas que se llevaron a cabo el miércoles en el marco de un paro general de 24 horas en Francia superó los 520, informó la cadena BFMTV citando al Ministerio del Interior del país.

"Unas 521 personas fueron detenidas en todo el país, incluidas 251 en París", comunicó BFMTV.

Las protestas, bajo la consigna 'Bloquear Todo', se extendieron este miércoles por varias ciudades francesas con acciones disruptivas. Los manifestantes cortaron carreteras, incendiaron un autobús en la ciudad de Rennes (noroeste) y sabotearon cables de una vía férrea cerca de Toulouse (sur), en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades temen que las acciones se conviertan en disturbios ya que las manifestaciones carecen de una organización centralizada y un formato unificado. Ante la situación, unos 80.000 agentes de policía se han desplegado para mantener el orden.

Recortes en Francia

En julio pasado, el ya ex primer ministro, Francois Bayrou, presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que preveía ahorros de 43.800 millones de euros en varias partidas presupuestarias frente a los 40.000 millones inicialmente planeados.

Este aumento se explicó con el "empeoramiento de la situación" de seguridad mundial, por lo que el Ministerio de Defensa tenía previsto recibir 3.500 millones adicionales.

Para reducir el déficit presupuestario del actual 5,4% hasta el 4,6% del producto interno bruto (PIB) en 2026, Bayrou afirmó que "los franceses deben trabajar más", proponiendo convertir dos días festivos en laborales (entre ellos el Día de la Victoria sobre el fascismo, celebrado en Europa el 8 de mayo) e introducir una "contribución de solidaridad" para los ciudadanos más ricos.

Últimamente, el ambiente en el país se ha ido caldeando progresivamente. Los medios franceses han estado informando sobre llamamientos en redes sociales a un boicot total e indefinido en Francia a partir del 10 de septiembre, en protesta contra las medidas de austeridad.

(Sputnik)

