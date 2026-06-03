IMPO instala nueva pantalla en 18 de Julio para ver a Uruguay en el Mundial

Asimismo, informó que la inversión aproximada es 50.000 dólares. Está previsto financiar el costo con la venta de publicidad a empresas privadas e instituciones estatales, agregó.

También señaló que hay diálogos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo para difundir los partidos de la selección uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cesión de paneles al Secan y el Sodre

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, afirmó que la donación se adecúa a la transversalidad de las políticas que el Gobierno nacional implementa. En ese sentido, remarcó la importancia de los cuidados de los recursos públicos, a fin de lograr su máxima utilización como símbolo de austeridad y buena administración.

La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, indicó que los bloques recibidos se instalarán en la sede del canal, sobre bulevar Artigas. La pantalla se utilizará para presentar la programación y reproducir contenidos digitales, producciones especiales y campañas de bien público.

En tanto, el presidente del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre), Luis Pérez Aquino, explicó que los paneles recibidos por el organismo se instalarán en el edificio del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, en la Ciudad Vieja, para la difusión de actividades y eventos culturales.