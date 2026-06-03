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Sociedad pantalla | 18 de Julio | IMPO

Cederá paneles a Secan y Sodre

IMPO instala nueva pantalla en 18 de Julio para ver a Uruguay en el Mundial

La pantalla del IMPO, sobre la avenida 18 de Julio, será reemplazada por otra con tecnología de última generación que ofrecerá mejor definición de imagen.

IMPO estrenará pantalla para ver a la Celeste en el Mundial.

IMPO estrenará pantalla para ver a la Celeste en el Mundial.
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Por Redacción Caras y Caretas

La icónica pantalla del Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones (IMPO), ubicada en la avenida 18 de Julio y Ejido, será reemplazada por otra pantalla con tecnología de última generación que ofrecerá una mejor definición de imagen, informó su director, Miguel Lorenzoni.

También informó que se mantiene el diálogo con la Intendencia de Montevideo para transmitir los partidos de la selección uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nueva pantalla ofrecerá una mejor definición

Lorenzoni, explicó que la nueva pantalla, que ya se empezó a instalar, ofrecerá una mejor definición y permitirá reducir la distancia a la que se alcanza una visión óptima, que pasará de diez a cinco metros.

Asimismo, informó que la inversión aproximada es 50.000 dólares. Está previsto financiar el costo con la venta de publicidad a empresas privadas e instituciones estatales, agregó.

También señaló que hay diálogos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Intendencia de Montevideo para difundir los partidos de la selección uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cesión de paneles al Secan y el Sodre

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, afirmó que la donación se adecúa a la transversalidad de las políticas que el Gobierno nacional implementa. En ese sentido, remarcó la importancia de los cuidados de los recursos públicos, a fin de lograr su máxima utilización como símbolo de austeridad y buena administración.

La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffmann, indicó que los bloques recibidos se instalarán en la sede del canal, sobre bulevar Artigas. La pantalla se utilizará para presentar la programación y reproducir contenidos digitales, producciones especiales y campañas de bien público.

En tanto, el presidente del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre), Luis Pérez Aquino, explicó que los paneles recibidos por el organismo se instalarán en el edificio del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, en la Ciudad Vieja, para la difusión de actividades y eventos culturales.

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