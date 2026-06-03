Orsi oficializó cese de cuestionada asesora del jefe del Ejército

Lazo la cesó

La semana pasada, la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo resolvió cesar a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. En las próximas horas se firmaría la resolución.

Mediante una publicación en las redes sociales Lazo afirmó que “no hay neutralidad posible frente al silencio”. “Como ministra de Defensa Nacional, tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente”, afirmó.

Asesora cuestionada

Recuerda Familiares, que la profesional "tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales y ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces".

Para Familiares, es "especialmente grave" que una persona que actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, "integre funciones de asesoramiento del Comandante en Jefe del Ejército". Por lo que entienden que "la presencia de funcionariado que relativiza los crímenes de lesa humanidad y desacredita a las víctimas y sobrevivientes pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos que el propio Ministerio sostiene públicamente".