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Política

ya firmó

Orsi oficializó cese de cuestionada asesora del jefe del Ejército

La asesora había sido criticada por su participación en un foro donde cuestionó al sistema judicial uruguayo y por su defensa de losa represores presos.

Orsi cesó a la asesora de Stevenazzi.

Orsi cesó a la asesora de Stevenazzi.

 Gastón Britos / FocoUy
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El presidente Yamandú Orsi firmó la resolución que dispone el cese de la abogada Graciela Lourdes Figueredo Vázquez como reservista incorporada del Ejército y asesora del comandante en jefe, Mario Stevenazzi. La profesional había sido cuestionada por su rol de defensora de militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

Destaca la resolución que la medida se funda en que Figueredo violó el artículo 77 de la Constitución al participar en un acto público de carácter político en el Parlamento Europeo. En la ocasión cuestionó la actuación de la Justicia uruguaya en las causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura (1973-1985).

Lazo la cesó

La semana pasada, la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo resolvió cesar a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. En las próximas horas se firmaría la resolución.

Mediante una publicación en las redes sociales Lazo afirmó que “no hay neutralidad posible frente al silencio”. “Como ministra de Defensa Nacional, tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente”, afirmó.

Asesora cuestionada

Recuerda Familiares, que la profesional "tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales y ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces".

Para Familiares, es "especialmente grave" que una persona que actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, "integre funciones de asesoramiento del Comandante en Jefe del Ejército". Por lo que entienden que "la presencia de funcionariado que relativiza los crímenes de lesa humanidad y desacredita a las víctimas y sobrevivientes pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos que el propio Ministerio sostiene públicamente".

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