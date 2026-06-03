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Las tarjetas VISA y Mastercard dejan de operar en Cuba

La medida sobre las tarjetas está relacionada a la orden del 1 de mayo, firmada por Donald Trump, para asfixiar económicamente a la isla.

Las tarjetas abandonan Cuba.

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El Banco Central de Cuba informó que las tarjetas VISA y Mastercard cesaron sus operaciones en la isla a consecuencia de que el banco extranjero, procesador de las operaciones, interrumpió su relación con la empresa cubana Fincimex SA.

Dicha interrupción, indica la agencia Prensa Latina, se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva número 14.404, del 1 de mayo pasado, emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba.

A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como VISA y Mastercard.

Medida inmediata

El banco extranjero dio a conocer que a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida estadounidense, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana.

Se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país, en efectivo, así como con las tarjetas prepago 100 por ciento nacionales Clásica y Tropical y las tarjetas internacionales Mir y Union pay.

Tensiones entre Cuba y EEUU

Las tensiones entre EEUU y Cuba escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Las acciones de Washington han causado una escasez grave de combustible en la isla que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

El Gobierno cubano asegura que EEUU está utilizando el cerco energético para asfixiar la economía cubana y hacer insoportables las condiciones de vida de la población, además de amenazar de forma reiterada con una agresión militar a la isla.

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