Las tarjetas VISA y Mastercard dejan de operar en Cuba

Medida inmediata

El banco extranjero dio a conocer que a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida estadounidense, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana.

Se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país, en efectivo, así como con las tarjetas prepago 100 por ciento nacionales Clásica y Tropical y las tarjetas internacionales Mir y Union pay.

Tensiones entre Cuba y EEUU

Las tensiones entre EEUU y Cuba escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Las acciones de Washington han causado una escasez grave de combustible en la isla que afecta la generación eléctrica y sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación, entre otros.

El Gobierno cubano asegura que EEUU está utilizando el cerco energético para asfixiar la economía cubana y hacer insoportables las condiciones de vida de la población, además de amenazar de forma reiterada con una agresión militar a la isla.