"El interior existe y resiste": Hace 22 días que el CERP de Rivera está ocupado por los estudiantes

La integrante del gremio estudiantil Mary Aloy informó a Medios Públicos que en las últimas semanas hubo avances en las negociaciones con las autoridades respecto a la disponibilidad de cupos para las materias optativas, uno de los reclamos que preocupaba a los estudiantes por las dificultades para completar los créditos exigidos por el plan de estudios.

ocupación Cerp Rivera porJornal A Plateia Livramento

Modalidad semipresencial

Sin embargo, el conflicto continúa por la situación de quienes cursan bajo la modalidad semipresencial. Los estudiantes reclaman que el Consejo de Formación en Educación (CFE) asuma los costos de traslado que implica asistir a las instancias presenciales obligatorias o, alternativamente, que se retome el régimen híbrido anterior, que no exigía la presencialidad en determinadas actividades.

La situación afecta especialmente a alumnos que residen en otros departamentos del norte del país, como Artigas y Tacuarembó, quienes deben viajar regularmente a Rivera para cumplir con los encuentros presenciales establecidos por el sistema semipresencial.

Según información publicada por el propio CERP Norte, la modalidad contempla encuentros presenciales obligatorios durante el año lectivo, además de actividades virtuales y trabajo en plataformas educativas. Esta modalidad fue ampliándose en los últimos años en distintas carreras de formación docente del interior del país.

Conflicto actual

Organizaciones estudiantiles han advertido que estos cambios generan mayores gastos de transporte, alojamiento y alimentación para quienes viven lejos de los centros educativos.

Pese a la extensión de la medida, los estudiantes aseguraron que mantendrán la ocupación hasta obtener respuestas concretas. Aloy reconoció que la prolongación del conflicto podría afectar el desarrollo normal de los cursos e incluso provocar que parte del alumnado deba rendir exámenes en lugar de aprobar por curso.

"Es lo de menos", sostuvo la representante estudiantil, quien afirmó que el objetivo principal es lograr soluciones permanentes para las generaciones actuales y futuras de estudiantes del CERP Norte.

La ocupación se ha convertido en una de las movilizaciones estudiantiles más prolongadas de los últimos años dentro de la formación docente pública uruguaya.