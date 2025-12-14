Ciudad que reúne memorias: Santa Lucía prepara tres días de festejos

Canelones valora

El pro secretario general del Gobierno de Canelones, Diego Núñez, valoró la celebración como un espacio que reúne a organizaciones sociales y actores locales. Sostuvo que tres días de encuentro fortalecen la identidad de la ciudad.

Las actividades del aniversario se concentrarán en la estación de AFE, que nuevamente funcionará como punto de reunión cultural de Santa Lucía para el cierre del año.