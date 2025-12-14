La ciudad de Santa Lucía presentó oficialmente la celebración por su 243.º aniversario, que tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre en la estación de AFE. El lanzamiento contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Canelones, representantes locales, integrantes de la Junta Departamental, cuerpos policiales, bomberos y vecinas y vecinos de la zona.
Ciudad que reúne memorias: Santa Lucía prepara tres días de festejos
Santa Lucía cumple 243 años de su fundación y lo celebrará por todo lo alto durante un fin de semana entero.