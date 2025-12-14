Hacete socio para acceder a este contenido

Santa Lucía |

celebraciones

Ciudad que reúne memorias: Santa Lucía prepara tres días de festejos

Santa Lucía cumple 243 años de su fundación y lo celebrará por todo lo alto durante un fin de semana entero.

Lanzaron festejos por Santa Lucía.

 Intendencia de Canelones
La ciudad de Santa Lucía presentó oficialmente la celebración por su 243.º aniversario, que tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre en la estación de AFE. El lanzamiento contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Canelones, representantes locales, integrantes de la Junta Departamental, cuerpos policiales, bomberos y vecinas y vecinos de la zona.

El alcalde de Santa Lucía, Cristian López, detalló parte de la programación artística prevista para las tres jornadas. Informó que el viernes se presentará Ignacio Copani; el sábado actuarán Spuntone-Mendaro-Martínez y luego Motta; mientras que el domingo será el turno de Gerardo Nieto y el cierre estará a cargo de DJ Sanata. Señaló que el aniversario tiene un significado especial para la comunidad y destacó la participación de artistas, emprendedores y artesanos.

El municipio proyecta un movimiento importante de público durante el evento. López indicó que se trabaja en la organización para recibir a quienes lleguen a disfrutar de la propuesta musical y de las actividades.

Canelones valora

El pro secretario general del Gobierno de Canelones, Diego Núñez, valoró la celebración como un espacio que reúne a organizaciones sociales y actores locales. Sostuvo que tres días de encuentro fortalecen la identidad de la ciudad.

Las actividades del aniversario se concentrarán en la estación de AFE, que nuevamente funcionará como punto de reunión cultural de Santa Lucía para el cierre del año.

