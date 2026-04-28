Una medida histórica: el teatro independiente tendrá recursos propios

Durante la presentación, Mahía destacó el carácter histórico de la medida, subrayando que se trata de una aspiración largamente sostenida por el sector. El nuevo esquema no solo reconoce al teatro independiente como un actor cultural relevante, sino que lo posiciona como un ámbito con autonomía en la gestión de sus recursos.

El presidente del consejo y coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, Gustavo Zidan, enfatizó el carácter celebratorio del momento. Señaló que la puesta en marcha de la ley permitirá ampliar la participación y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del teatro independiente en todo el país.

El CNHTI estará integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Asociación de Teatros del Interior, consolidando un modelo de gobernanza colectiva que articula al Estado con las organizaciones del sector.

Teatro independiente: un bien de interés general

La creación de este organismo también se inscribe en una visión más amplia, la de considerar al teatro independiente como un bien de interés general, esencial para el desarrollo integral de la sociedad. En ese sentido, la asignación de recursos no solo implica apoyo financiero, sino también un reconocimiento político y cultural a una actividad históricamente sostenida por el esfuerzo autogestionado.

Con esta decisión, el teatro independiente deja de depender exclusivamente de apoyos puntuales o mecanismos indirectos y pasa a contar con una herramienta estructural que podría redefinir su sostenibilidad y proyección a largo plazo.