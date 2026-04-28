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Sostenibilidad

Una medida histórica: el teatro independiente tendrá recursos propios

Por primera vez, el teatro independiente accederá a fondos del Presupuesto Nacional gestionados por el propio sector, en un paso histórico.

Teatro independiente estrena Consejo Honorario y accede a recursos propios.

Teatro independiente estrena Consejo Honorario y accede a recursos propios.

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Por Redacción Caras y Caretas

El teatro independiente uruguayo inicia una nueva etapa con la instalación del Consejo Nacional Honorario del Teatro Independiente (CNHTI), un organismo que marca un punto de inflexión al garantizar recursos propios y sostenidos para el sector. La presentación oficial se realizó este lunes 27 en el Teatro Stella d’Italia - La Gaviota, con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

La creación del consejo responde al mandato de la Ley n.° 19.821, aprobada en 2019, que establece a este ámbito como órgano rector de la actividad teatral independiente. Sin embargo, el elemento distintivo que inaugura esta etapa no es solo su institucionalidad, sino el acceso directo a financiamiento público: por primera vez, el sector contará con una asignación anual de 30 millones de pesos provenientes del Presupuesto Nacional.

Un compromiso inédito del Estado

Este respaldo económico, que será gestionado por los propios actores y gestores culturales, configura un compromiso inédito del Estado con una de las expresiones culturales más tradicionales del país. El CNHTI tendrá la responsabilidad de reglamentar y administrar estos recursos, orientados al mantenimiento de salas, funcionamiento de espacios escénicos y desarrollo de producciones teatrales independientes.

Durante la presentación, Mahía destacó el carácter histórico de la medida, subrayando que se trata de una aspiración largamente sostenida por el sector. El nuevo esquema no solo reconoce al teatro independiente como un actor cultural relevante, sino que lo posiciona como un ámbito con autonomía en la gestión de sus recursos.

El presidente del consejo y coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, Gustavo Zidan, enfatizó el carácter celebratorio del momento. Señaló que la puesta en marcha de la ley permitirá ampliar la participación y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del teatro independiente en todo el país.

El CNHTI estará integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Asociación de Teatros del Interior, consolidando un modelo de gobernanza colectiva que articula al Estado con las organizaciones del sector.

Teatro independiente: un bien de interés general

La creación de este organismo también se inscribe en una visión más amplia, la de considerar al teatro independiente como un bien de interés general, esencial para el desarrollo integral de la sociedad. En ese sentido, la asignación de recursos no solo implica apoyo financiero, sino también un reconocimiento político y cultural a una actividad históricamente sostenida por el esfuerzo autogestionado.

Con esta decisión, el teatro independiente deja de depender exclusivamente de apoyos puntuales o mecanismos indirectos y pasa a contar con una herramienta estructural que podría redefinir su sostenibilidad y proyección a largo plazo.

FUENTE: Presidencia

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