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Montevideo en Movimiento: dos días de espectáculos gratuitos de danza

Montevideo en Movimiento, una propuesta gratuita que recorre Montevideo con espectáculos de danza diversos y accesibles, impulsando el arte independiente.

Montevideo en Movimiento.

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Para celebrar el Día Internacional de la Danza, la Intendencia de Montevideo lanza este 28 y 29 de abril “Montevideo en Movimiento”, un nuevo ciclo que apuesta a llevar espectáculos gratuitos a distintos puntos de la ciudad, con una programación diversa que busca conectar a más públicos con la danza contemporánea.

La iniciativa reúne propuestas de danza contemporánea, flamenco, folclore, danza inclusiva y espectáculos dirigidos a las infancias, reflejando la riqueza de lenguajes que conviven hoy en la escena artística. Más que una simple agenda cultural, el ciclo se presenta como una estrategia para descentralizar la oferta y acercar experiencias artísticas a distintos barrios.

Espacios culturales

Las funciones tendrán lugar en espacios culturales distribuidos en Montevideo, como el Centro Cultural Artesano, el Centro Cultural Florencio Sánchez, el Espacio Sociocultural de la Casa de la Mujer 8, la Sala Lazaroff y el Teatro Victoria. Esta distribución territorial busca facilitar el acceso y promover la participación en zonas donde la oferta cultural suele ser menor.

“Montevideo en Movimiento” se desarrolla en el marco del Programa Fortalecimiento de las Artes, impulsado por la Intendencia en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay. La propuesta tiene como objetivo principal apoyar al sector independiente, generando oportunidades de circulación, visibilidad y encuentro entre artistas y públicos.

Todas las obras que integran el ciclo fueron seleccionadas en la convocatoria 2025 del programa, lo que refuerza el compromiso institucional con la creación y difusión de propuestas contemporáneas. Además, se busca fomentar la formación de nuevas audiencias, acercando la danza a personas que quizá no suelen acceder a este tipo de espectáculos.

Entrada gratuita

Uno de los puntos destacados es que todas las funciones son de entrada gratuita, eliminando barreras económicas para el acceso cultural. Como complemento, el 29 de abril se dispondrá de un ómnibus sin costo que partirá desde la explanada de la Intendencia hacia el Centro Cultural Artesano a las 19:00, facilitando la asistencia a la función “Historias Danzadas”.

La programación se desarrollará de la siguiente manera, este martes 28 se presentarán “Falso Brillante” a las 18:00 en la Casa de la Mujer 8 y “Primor” a las 20:00 en el Teatro Victoria. El miércoles 29 será el turno de “Patito y el bosque” a las 15:00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez, “Hilos del Alma” a las 20:00 en la Sala Lazaroff y “Historias Danzadas” también a las 20:00 en el Centro Cultural Artesano.

Con esta propuesta, Montevideo refuerza su apuesta por una cultura accesible, descentralizada y en movimiento, invitando a redescubrir la ciudad a través del lenguaje universal de la danza.

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