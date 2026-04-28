Valverde: "Las dinámicas del crimen organizado no se detienen en la cárcel, sino que se reorganizan"

Desde la UNODC reafirmaron su compromiso de acompañar a los Estados en el fortalecimiento de políticas penitenciarias integrales, basadas en evidencia y alineadas con estándares internacionales y el respeto a los derechos humanos.

Sistema penitenciario como eje central de la política de seguridad

Durante la apertura, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde, señaló que “las dinámicas del crimen organizado no se detienen dentro de los muros de las cárceles, sino que desde allí se reorganizan, se adaptan y en muchos casos se proyectan hacia el territorio”.

En ese sentido, afirmó que abordar el sistema penitenciario desde una perspectiva de inteligencia “es imperante” para robustecer la coordinación interagencial, profesionalizar los equipos y construir una mirada común sobre el fenómeno criminal.

“Desde el Ministerio del Interior entendemos que el sistema penitenciario es un componente central de la política de seguridad y que lo que allí ocurre tiene impacto directo en la convivencia, en los territorios y en la capacidad del Estado de garantizar derechos”, agregó Valverde.

Además, señaló la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema “desde la gestión de riesgos, la identificación de liderazgos criminales y la articulación efectiva entre las instituciones”, en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, destacó el rol de la cooperación internacional: “Ningún país enfrenta solo el desafío del crimen organizado transnacional. Así como las redes criminales operan sin fronteras, nuestras respuestas también deben dialogar, coordinarse y aprender unas de otras”.

Por último, reconoció el trabajo de policías y operadores penitenciarios por el trabajo cotidiano. “Sabemos que este ámbito es exigente, complejo y muchas veces invisibilizado. Fortalecer sus capacidades, brindar herramientas y generar espacios como este es una forma de reconocer y respaldar vuestra tarea”, afirmó Valverde.

Embed - Inteligencia penitenciaria para enfrenar el crimen organizado desde las cárceles

Gestión de personas privadas de libertad de alto riesgo

Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, indicó que el sistema penitenciario uruguayo atraviesa “una etapa histórica muy particular”, marcada por una reforma en curso y por los desafíos que plantea la seguridad pública.

Juanche hizo hincapié en el impacto de la detención de líderes del crimen organizado. En ese marco, explicó que el sistema debe adaptarse para albergar a personas con perfiles de alto riesgo, un fenómeno que “en la región ya tiene más historia, pero que aquí viene incursionando crecientemente”.

La titular del INR destacó que se implementó un régimen de evaluación, clasificación y separación para personas de especial riesgo y que se trabaja en protocolos que permitan su aplicación siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. A su vez, anunció la planificación de dos unidades penitenciarias destinadas a este tipo de población.

Inteligencia penitenciaria fundamental la toma de decisiones

En tanto, Gonzalo Escalante, en representación de la UNODC, explicó que el taller —que se desarrolla los días 27 y 28 de abril— apunta a fortalecer capacidades técnicas e institucionales para la detección, análisis e intervención frente a dinámicas criminales complejas.

Advirtió que en los últimos años se ha observado una creciente utilización de las cárceles como espacios de coordinación del accionar criminal, incluyendo la consolidación de liderazgos y la gestión de economías ilícitas.

“La inteligencia penitenciaria debe concebirse como un sistema de producción de conocimiento orientado a la toma de decisiones”, afirmó, destacando su rol para identificar estructuras criminales, vínculos y niveles de riesgo.

Según explicó, el uso de esta información permite definir regímenes de alojamiento diferenciados y reducir las capacidades de organización y comunicación delictiva desde los establecimientos penitenciarios.

Este taller es la primera de tres instancias formativas previstas en el proyecto, que incluirán capacitaciones sobre sistemas de clasificación y gestión de reclusos de alto riesgo.